У Донецькій області засудили заброньованого від мобілізації за ухилення

Судове засідання. Ілюстративне фото: zib.com.ua

У Донецькій області чоловік відмовився від повістки, внаслідок чого його покарав суд за ухилення від мобілізації. За словами підсудного, у нього є бронювання від військового призову.

Про це повідомляє ТСН.ua у вівторок, 23 липня, з посиланням на вирок Добропільського міськрайонного суду Донецької області

Читайте також:

Деталі справи

За матеріалами розслідування, в серпні 2023 року чоловік пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до військової служби. Наступного місяця йому хотіли вручити повістку, однак той відмовився від неї.

Під час судового засідання чоловік визнав свою провину частково. За його словами, він сам йшов до ТЦК заповнити обхідний лист під час працевлаштування на роботу. Однак у Центрі комплектування підсудного відправили проходити ВЛК, яка визнала його придатним, з чим чоловік не згоден, адже хворий на гепатит C. Він пояснив, що на роботі отримає бронювання від мобілізації, хоча на момент вручення повістки броні не мав.

За словами чоловіка, він працює в шахті і має бронювання, докази якого надав суду. Таким чином чоловік просив суворо його не карати, враховуючи його стан здоров'я, місце роботи та наявність броні.

На суді представниця ВЛК пояснила, що чоловіка визнали придатним до служби попри гепатит С, відповідно до чинної інструкції Міноборони, яка передбачає мобілізацію чоловіків із такими хворобами.

Рішення суду

Суд встановив, що чоловік дійсно мав бронювання від військової служби в серпні 2023 року, однак на момент вручення повістки відповідного документа при ньому не було. Таким чином його визнали винним і засудили до трьох років за ґратами.

Скриншот вироку Добропільського міськрайонного суду Донецької області

Нагадаємо, що в Кіровоградській області чоловіки, щоб ухилитися від мобілізації, вигадали нечинний батальйон, куди за "членські внески" приймали інших військовозобов'язаних. Їх засудили до позбавлення волі.

Також ми писали, що в Рівненській області засудили чоловіка, який не прийшов до ТЦК, щоб стати на військовий облік. Таким чином він має сплатити штраф.