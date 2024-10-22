На Днепропетровщине на три года лишили свободы военного, который пошел в СЗЧ

Колючая проволока на заборе. Иллюстративное фото: metallosetka.dp.ua

В Днепропетровской области судили дезертира, который сбежал из-под стражи. Ему назначили заключение на срок более трех лет.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В июне военный находился под стражей по делу о самовольном уходе со службы, однако он решил сбежать оттуда и ночью снял оконные решетки в комнате санузла. Затем мужчина вылез из окна пятого этажа и спустился вниз по трубе вытяжки.

Также ему удалось перелезть пять заборов:

первый, второй и четвертый из металлической решетки высотой 2 метра с колючей проволокой сверху;

третий, изготовленный из плит, высотой 2,5 метра с колючей проволокой;

пятый из бетона и высотой 3,5 метра, имеет колючую проволоку.

В тот же день он был задержан возле автовокзала в городе Павлоград.

Решение суда

Во время суда задержанный признал свою вину. Ему назначили три года и один месяц заключения.

Ранее журналист Юрий Бутусов назвал самовольное уход из воинской части главной проблемой в украинской армии. Он назвал причину роста случаев СЗЧ.

Кроме того, в Одесской области оператор противотанкового отделения самовольно покинул воинскую часть, а впоследствии решил вернуться — его судили.