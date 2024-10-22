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На Дніпропетровщині військовий пішов у СЗЧ та втік з-під варти — як його покарав суд

22 жовтня 2024 21:13
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
На Дніпропетровщині на три роки позбавили волі військового, що пішов у СЗЧ
Колючий дріт на паркані. Ілюстративне фото: metallosetka.dp.ua
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Дніпропетровській області судили дезертира, який втік з-під варти. Йому призначили ув'язнення на термін понад три роки.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У червні військовий перебував під вартою у справі щодо самовільного залишення служби, однак він вирішив втекти звідти й вночі зняв віконну решітку у кімнаті санвузла. Далі чоловік виліз з вікна п'ятого поверху та спустився вниз по трубі витяжки. 

Також йому вдалося перелізти п'ять парканів:

  • перший, другий та четвертий з металевої решітки заввишки 2 метри з колючим дротом зверху;
  • третій, виготовлений з плит, заввишки 2,5 метра з колючим дротом;
  • п'ятий з бетону та заввишки 3,5 метра, має колючий дріт.

Того ж дня його затримали поблизу автовокзалу у місті Павлоград.

Рішення суду

Під час суду затриманий визнав свою провину. Йому призначили три роки та один місяць ув'язнення. 

Раніше журналіст Юрій Бутусов назвав самовільне залишення військової частини головною проблемою в українській армії. Він назвав причину зростання випадків СЗЧ.

Крім того,  в Одеській області оператор протитанкового відділення самовільно залишив військову частину, а згодом вирішив повернутися — його судили.

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