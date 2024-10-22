На Дніпропетровщині на три роки позбавили волі військового, що пішов у СЗЧ

На Дніпропетровщині військовий пішов у СЗЧ та втік з-під варти — як його покарав суд
У Дніпропетровській області судили дезертира, який втік з-під варти. Йому призначили ув'язнення на термін понад три роки.
Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Деталі справи
У червні військовий перебував під вартою у справі щодо самовільного залишення служби, однак він вирішив втекти звідти й вночі зняв віконну решітку у кімнаті санвузла. Далі чоловік виліз з вікна п'ятого поверху та спустився вниз по трубі витяжки.
Також йому вдалося перелізти п'ять парканів:
- перший, другий та четвертий з металевої решітки заввишки 2 метри з колючим дротом зверху;
- третій, виготовлений з плит, заввишки 2,5 метра з колючим дротом;
- п'ятий з бетону та заввишки 3,5 метра, має колючий дріт.
Того ж дня його затримали поблизу автовокзалу у місті Павлоград.
Рішення суду
Під час суду затриманий визнав свою провину. Йому призначили три роки та один місяць ув'язнення.
Раніше журналіст Юрій Бутусов назвав самовільне залишення військової частини головною проблемою в українській армії. Він назвав причину зростання випадків СЗЧ.
Крім того, в Одеській області оператор протитанкового відділення самовільно залишив військову частину, а згодом вирішив повернутися — його судили.
Читайте Новини.LIVE!