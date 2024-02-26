На Днепропетровщине мужчина проигнорировал повестку — как наказали уклониста

Военком проверяет документы водителя. Иллюстративное фото: Армия Inforn

На Днепропетровщине мужчина получил повестку, однако проигнорировал ее и избежал мобилизации. Уклониста приговорили к испытательному сроку.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на приговор Жовтоводского городского суда Днепропетровской области.

На Днепропетровщине осудили мужчину за уклонение от мобилизации

По данным судебного приговора, мужчина работает таксистом и является уроженцем города Желтые Воды на Днепропетровщине. После прохождения ВВК медики сочли мужчину годным к службе. В начале июня 2023 года таксисту вручили повестку, однако уже в конце месяца мужчина написал заявление, в котором он отказался от призыва.

На суде уклонист признал свою вину и в феврале заключил соглашение со следствием. Мужчину наказали на один год испытательного срока.

Скриншот судебного приговора

Напомним, в Черкасской области осудили мужчину, который уклонился от мобилизации. Подсудимый объяснил, что имеет онкобольную мать, которая не может за собой ухаживать.

В Волынской области военнообязанный также получил приговор за отказ от повестки о призыве на военную службу. Нарушителем оказался житель села Хотешев Камень-Каширского района.