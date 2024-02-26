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На Днепропетровщине мужчина проигнорировал повестку — как наказали уклониста

26 февраля 2024 14:14
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
На Днепропетровщине мужчина проигнорировал повестку — как наказали уклониста
Военком проверяет документы водителя. Иллюстративное фото: Армия Inforn
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

На Днепропетровщине мужчина получил повестку, однако проигнорировал ее и избежал мобилизации. Уклониста приговорили к испытательному сроку.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на приговор Жовтоводского городского суда Днепропетровской области.

На Днепропетровщине осудили мужчину за уклонение от мобилизации

По данным судебного приговора, мужчина работает таксистом и является уроженцем города Желтые Воды на Днепропетровщине. После прохождения ВВК медики сочли мужчину годным к службе. В начале июня 2023 года таксисту вручили повестку, однако уже в конце месяца мужчина написал заявление, в котором он отказался от призыва.

На суде уклонист признал свою вину и в феврале заключил соглашение со следствием. Мужчину наказали на один год испытательного срока.

Скриншот судебного приговора
Скриншот судебного приговора

Напомним, в Черкасской области осудили мужчину, который уклонился от мобилизации. Подсудимый объяснил, что имеет онкобольную мать, которая не может за собой ухаживать.

В Волынской области военнообязанный также получил приговор за отказ от повестки о призыве на военную службу. Нарушителем оказался житель села Хотешев Камень-Каширского района.

война
суд
Украина
военный призыв
мобилизация
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уклонисты

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