На Днепропетровщине мужчина проигнорировал повестку — как наказали уклониста
На Днепропетровщине мужчина получил повестку, однако проигнорировал ее и избежал мобилизации. Уклониста приговорили к испытательному сроку.
Об этом сообщает ТСН со ссылкой на приговор Жовтоводского городского суда Днепропетровской области.
На Днепропетровщине осудили мужчину за уклонение от мобилизации
По данным судебного приговора, мужчина работает таксистом и является уроженцем города Желтые Воды на Днепропетровщине. После прохождения ВВК медики сочли мужчину годным к службе. В начале июня 2023 года таксисту вручили повестку, однако уже в конце месяца мужчина написал заявление, в котором он отказался от призыва.
На суде уклонист признал свою вину и в феврале заключил соглашение со следствием. Мужчину наказали на один год испытательного срока.
Напомним, в Черкасской области осудили мужчину, который уклонился от мобилизации. Подсудимый объяснил, что имеет онкобольную мать, которая не может за собой ухаживать.
В Волынской области военнообязанный также получил приговор за отказ от повестки о призыве на военную службу. Нарушителем оказался житель села Хотешев Камень-Каширского района.
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