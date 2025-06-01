На Черниговщине судили мужчину, который отказался проходить ВВК

Мужчина на ВВК. Фото иллюстративное: УНИАН

В Черниговской области мужчина отказался проходить военно-врачебную комиссию. Суд признал его виновным и назначил наказание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В апреле военнообязанный прибыл в ТЦК. После того как гражданину вручили письменное предупреждение о необходимости пройти ВВК и сообщили об ответственности за отказ, он сознательно не принял направление на медицинский осмотр.

В приговоре говорится, что мужчина знал о военном положении, Указы Президента о мобилизации и свои обязанности в соответствии с Конституцией Украины и Законом "О воинской обязанности и военной службе".

Во время досудебного расследования военнообязанный признал свою вину и согласился на рассмотрение дела в упрощенном порядке. Адвокат подтвердил, что решение было принято без давления.

Что решил суд

Учитывая все обстоятельства дела — искреннее раскаяние, отсутствие отягчающих факторов и сложное материальное положение обвиняемого, суд назначил мягкое наказание в виде штрафа в размере 300 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 5 100 гривен.

Напомним, в Харькове мужчина уклонялся от мобилизации с 2022 года. Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы.

Ранее в Хмельницкой области военный организовал схему уклонения от мобилизации. Его задержали во время получения взятки в размере 3 000 долларов.