На Черниговщине судили мужчину, который отказался проходить ВВК

На Черниговщине мужчина отказался от ВВК — как его наказал суд
В Черниговской области мужчина отказался проходить военно-врачебную комиссию. Суд признал его виновным и назначил наказание.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
В апреле военнообязанный прибыл в ТЦК. После того как гражданину вручили письменное предупреждение о необходимости пройти ВВК и сообщили об ответственности за отказ, он сознательно не принял направление на медицинский осмотр.
В приговоре говорится, что мужчина знал о военном положении, Указы Президента о мобилизации и свои обязанности в соответствии с Конституцией Украины и Законом "О воинской обязанности и военной службе".
Во время досудебного расследования военнообязанный признал свою вину и согласился на рассмотрение дела в упрощенном порядке. Адвокат подтвердил, что решение было принято без давления.
Что решил суд
Учитывая все обстоятельства дела — искреннее раскаяние, отсутствие отягчающих факторов и сложное материальное положение обвиняемого, суд назначил мягкое наказание в виде штрафа в размере 300 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 5 100 гривен.
Напомним, в Харькове мужчина уклонялся от мобилизации с 2022 года. Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы.
Ранее в Хмельницкой области военный организовал схему уклонения от мобилизации. Его задержали во время получения взятки в размере 3 000 долларов.
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