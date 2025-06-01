На Чернігівщині судили чоловіка, який відмовився проходити ВЛК

На Чернігівщині чоловік відмовився від ВЛК — як його покарав суд
У Чернігівській області чоловік відмовився проходити військово-лікарську комісію. Суд визнав його винним та призначив покарання.
Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Деталі справи
У квітня військовозобовʼязаний прибув до ТЦК. Після того як громадянину вручили письмове попередження про необхідність пройти ВЛК і повідомили про відповідальність за відмову, він свідомо не прийняв направлення на медичний огляд.
У вироку йдеться, що чоловік знав про воєнний стан, Укази Президента про мобілізацію та свої обов’язки відповідно до Конституції України та Закону "Про військовий обов’язок і військову службу".
Під час досудового розслідування військовозобовʼязаний визнав свою провину та погодився на розгляд справи у спрощеному порядку. Адвокат підтвердив, що рішення було прийняте без тиску.
Що вирішив суд
З огляду на всі обставини справи — щире каяття, відсутність обтяжуючих чинників і складне матеріальне становище обвинуваченого, суд призначив м’яке покарання у вигляді штрафу в розмірі 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що дорівнює 5 100 гривень.
Нагадаємо, у Харкові чоловік ухилявся від мобілізації з 2022 року. Йому призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.
Раніше у Хмельницькій області військовий організував схему ухилення від мобілізації. Його затримали під час отримання хабаря в розмірі 3 000 доларів.
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