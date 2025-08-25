Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Штаб На Черкащине умер мобилизованный во время перевозки на обучение

На Черкащине умер мобилизованный во время перевозки на обучение

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2025 11:46
В Смеле умер мобилизованный во время отправки на обучение
Мобилизованы во время учебы. Иллюстративное фото: Черкасский областной ТЦК/Facebook

В городе Смела Черкасской области умер военнообязанный, которого мобилизовали. Это произошло во время перевозки в учебный центр.

Об этом информирует пресс-служба Черкасского областного ТЦК в понедельник, 25 августа, в Facebook.

Реклама
Читайте также:

В Смеле умер мобилизованный — что говорят в ТЦК

По информации ТЦК, 22 августа 2025 года со сборного пункта Черкасского РТЦК и СП была отправлена команда военнообязанных в один из учебных центров Вооруженных сил Украины.

Во время движения автомобиля по городу Смела, военнообязанный — солдат запаса КУШНИР Евгений Михайлович, перескочив через ряд сидений автомобиля, самовольно открыл боковую дверь и на ходу выскочил на проезжую часть дороги, в результате чего получил множественные травмы.

Военнослужащие ТЦК и СП немедленно остановили транспортное средство, оказали гражданину первичную медицинскую помощь и вызвали карету скорой. Одновременно прибыл наряд полиции.

Гражданина доставили в медицинское учреждение. Однако, к сожалению, 24 августа от полученных травм Кушнир Е.М. умер.

По данному факту следователи территориального подразделения полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований и устанавливают все обстоятельства происшествия.

мобілізація ТЦК
Скриншот сообщения Черкасского ТЦК/Facebook

Напомним, что недавно в Одессе разгорелся скандал из-за видео, на котором женщины спорит с водителем автобуса, который возит мобилизованных.

Ранее мы информировали, что в Хмельницкой области судили фермера, потому что его работники не пошли в ТЦК.

смерть Черкасская область мобилизация война в Украине ТЦК и СП
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации