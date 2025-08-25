В Смеле умер мобилизованный во время отправки на обучение

На Черкащине умер мобилизованный во время перевозки на обучение
В городе Смела Черкасской области умер военнообязанный, которого мобилизовали. Это произошло во время перевозки в учебный центр.
Об этом информирует пресс-служба Черкасского областного ТЦК в понедельник, 25 августа, в Facebook.
В Смеле умер мобилизованный — что говорят в ТЦК
По информации ТЦК, 22 августа 2025 года со сборного пункта Черкасского РТЦК и СП была отправлена команда военнообязанных в один из учебных центров Вооруженных сил Украины.
Во время движения автомобиля по городу Смела, военнообязанный — солдат запаса КУШНИР Евгений Михайлович, перескочив через ряд сидений автомобиля, самовольно открыл боковую дверь и на ходу выскочил на проезжую часть дороги, в результате чего получил множественные травмы.
Военнослужащие ТЦК и СП немедленно остановили транспортное средство, оказали гражданину первичную медицинскую помощь и вызвали карету скорой. Одновременно прибыл наряд полиции.
Гражданина доставили в медицинское учреждение. Однако, к сожалению, 24 августа от полученных травм Кушнир Е.М. умер.
По данному факту следователи территориального подразделения полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований и устанавливают все обстоятельства происшествия.
Напомним, что недавно в Одессе разгорелся скандал из-за видео, на котором женщины спорит с водителем автобуса, который возит мобилизованных.
Ранее мы информировали, что в Хмельницкой области судили фермера, потому что его работники не пошли в ТЦК.
Читайте Новини.LIVE!