В Смеле умер мобилизованный во время отправки на обучение

В городе Смела Черкасской области умер военнообязанный, которого мобилизовали. Это произошло во время перевозки в учебный центр.

Об этом информирует пресс-служба Черкасского областного ТЦК в понедельник, 25 августа, в Facebook.

В Смеле умер мобилизованный — что говорят в ТЦК

По информации ТЦК, 22 августа 2025 года со сборного пункта Черкасского РТЦК и СП была отправлена команда военнообязанных в один из учебных центров Вооруженных сил Украины.

Во время движения автомобиля по городу Смела, военнообязанный — солдат запаса КУШНИР Евгений Михайлович, перескочив через ряд сидений автомобиля, самовольно открыл боковую дверь и на ходу выскочил на проезжую часть дороги, в результате чего получил множественные травмы.

Военнослужащие ТЦК и СП немедленно остановили транспортное средство, оказали гражданину первичную медицинскую помощь и вызвали карету скорой. Одновременно прибыл наряд полиции.

Гражданина доставили в медицинское учреждение. Однако, к сожалению, 24 августа от полученных травм Кушнир Е.М. умер.

По данному факту следователи территориального подразделения полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований и устанавливают все обстоятельства происшествия.

