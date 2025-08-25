У Смілі помер мобілізований під час відправлення на навчання

Мобілізовані під час навчання. Ілюстративне фото: Черкаський обласний ТЦК/Facebook

У місті Сміла Черкаської області помер військовозобов’язаний, якого мобілізували. Це сталося під час перевезення до навчального центру.

Про це інформує пресслужба Черкаського обласного ТЦК у понеділок, 25 серпня, у Facebook.

У Смілі помер мобілізований — що кажуть в ТЦК

За інформацією ТЦК, 22 серпня 2025 року зі збірного пункту Черкаського РТЦК та СП була відправлена команда військовозобов’язаних до одного з навчальних центрів Збройних сил України.

Під час руху автомобіля по місту Сміла, військовозобов’язаний — солдат запасу КУШНІР Євген Михайлович, перескочивши через ряд сидінь автомобіля, самовільно відчинив бокові двері та на ходу вискочив на проїжджу частину дороги, внаслідок чого отримав множинні травми.

Військовослужбовці ТЦК та СП негайно зупинили транспортний засіб, надали громадянину первинну медичну допомогу і викликали карету швидкої. Одночасно прибув наряд поліції.

Громадянина доставили до медичного закладу. Однак, на жаль, 24 серпня від отриманих травм Кушнір Є.М. помер.

За даним фактом слідчі територіального підрозділу поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та встановлюють усі обставини події.

Скриншот повідомлення Черкаського ТЦК/Facebook

