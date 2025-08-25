Відео
На Черкащині помер мобілізований під час перевезення на навчання

На Черкащині помер мобілізований під час перевезення на навчання

Ua ru
Дата публікації: 25 серпня 2025 11:46
У Смілі помер мобілізований під час відправлення на навчання
Мобілізовані під час навчання. Ілюстративне фото: Черкаський обласний ТЦК/Facebook

У місті Сміла Черкаської області помер військовозобов’язаний, якого мобілізували. Це сталося під час перевезення до навчального центру.

Про це інформує пресслужба Черкаського обласного ТЦК у понеділок, 25 серпня, у Facebook.

Читайте також:

У Смілі помер мобілізований — що кажуть в ТЦК

За інформацією ТЦК, 22 серпня 2025 року зі збірного пункту Черкаського РТЦК та СП була відправлена команда військовозобов’язаних до одного з навчальних центрів Збройних сил України.

Під час руху автомобіля по місту Сміла, військовозобов’язаний — солдат запасу КУШНІР Євген Михайлович, перескочивши через ряд сидінь автомобіля, самовільно відчинив бокові двері та на ходу вискочив на проїжджу частину дороги, внаслідок чого отримав множинні травми.

Військовослужбовці ТЦК та СП негайно зупинили транспортний засіб, надали громадянину первинну медичну допомогу і викликали карету швидкої. Одночасно прибув наряд поліції.

Громадянина доставили до медичного закладу. Однак, на жаль, 24 серпня від отриманих травм Кушнір Є.М. помер.

За даним фактом слідчі територіального підрозділу поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та встановлюють усі обставини події.

мобілізація ТЦК
Скриншот повідомлення Черкаського ТЦК/Facebook

Нагадаємо, що нещодавно в Одесі розгорівся скандал через відео, на якому жінки сперечається з водієм автобуса, що возить мобілізованих.

Раніше ми інформували, що на Хмельниччині судили фермера, бо його працівники не пішли в ТЦК.

смерть Черкаська область мобілізація війна в Україні ТЦК та СП
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
