На Буковине мужчина дал взятку пограничнику, чтобы выехать за КПП

Проверка документов на границе. Иллюстративное фото: ГПСУ

В Черновицкой области судили мужчину, который хотел незаконно выехать за границу. Для этого он дал взятку пограничнику в размере 70 тысяч гривен.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В 2022 году семья из Днепра переехала на запад Украины. Из-за ухудшения состояния здоровья жена уехала в Молдову, а муж и сын оставались. Позже женщина нуждалась в операции, поэтому муж вопреки всему решил выехать к ней.

Для этого он сконтактировал с пограничником и предложил тысячу евро за выезд, а тот взамен должен был вывезти их автомобилем в объезд КПП. После того как сын перечислил 70 тысяч гривен на банковскую карточку работника ГПСУ — отца задержали.

Решение суда

Во время суда мужчина не признал свою вину и рассказал, что получил контакты от знакомого в Румынии, который убеждал, что это местный житель. Обвиняемый не знал, что тот является начальником отдела ГПСУ, но во время первой личной встречи пограничник был в форме.

Поэтому суд признал мужчину виновным и назначил ему пять лет заключения.

Напомним, в Волынской области судили мужчину, который не явился в ТЦК и СП.

Кроме того, на Полтавщине военнообязанный отказался от мобилизации из-за того, что ему 50 лет. Его судили за уклонение от мобилизации.