На Буковині чоловік дав хабар прикордоннику, щоб виїхати поза КПП

Перевірка документів на кордоні. Ілюстративне фото: ДПСУ

У Чернівецькій області судили чоловіка, який хотів незаконно виїхати за кордон. Для цього він дав хабаря прикордоннику в розмірі 70 тисяч гривень.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У 2022 році родина з Дніпра переїхала на захід України. Через погіршення стану здоров'я дружина виїхала до Молдови, а чоловік та син залишалися. Згодом жінка потребувала операції, тому чоловік попри все вирішив виїхати до неї.

Для цього він сконтактував з прикордонником та запропонував тисячу євро за виїзд, а той натомість мав вивезти їх автомобілем в об'їзд КПП. Після того, як син перерахував 70 тисяч гривень на банківську картку працівника ДПСУ — батька затримали.

Рішення суду

Під час суду чоловік не визнав свою провину та розповів, що отримав контакти від знайомого в Румунії, який переконував що це місцевий мешканець. Обвинувачений не знав, що той є начальником відділу ДПСУ, але під час першої особистої зустрічі прикордонник був у формі.

Тому суд визнав чоловіка винним та призначив йому п'ять років ув'язнення.

Нагадаємо, у Волинській області судили чоловіка, який не з'явився до ТЦК та СП.

Крім того, на Полтавщині військовозобов'язаний відмовився від мобілізації через те, що йому 50 років. Його судили за ухилення від мобілізації.