На Буковине мужчина в военной форме угрожал пассажирам автобуса пистолетом

Человек в военной форме с оружием. Фото: скриншот с видео

На Буковине мужчина в военной форме размахивал пистолетом перед пассажирами автобуса. Он призывал одного мужчину выйти из транспорта.

Видео распространилось в сети в воскресенье, 23 июня.

Читайте также:

Угрозы от мужчины в военной форме

Пассажиры автобуса просили мужчину в балаклаве представиться, однако требование он проигнорировал. Полицейские, которые стояли рядом, не вмешивались.

Реакция Черновицкого ТЦК

"Сообщаем, что на данном видео нет военнослужащих ТЦК и СП", — говорится в сообщении.

Людей призвали проверять информацию, критически относиться к подобным публикациям и не распространять ложный контент.

Пост Черновицкого ТЦК. Фото: скриншот

Напомним, в одном из населенных пунктов Харьковской области было совершено нападение на офицера ВСУ, работающего в ТЦК и СП. Это произошло во время проведения мер оповещения военнообязанных.

Также в Сухопутных войсках ВСУ объявили запуск системы обратной связи и оперативного реагирования на какие-либо проблемы и злоупотребления со стороны работников ТЦК СП. Для этого они опубликовали горячие линии "телефонов доверия".