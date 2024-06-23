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На Буковине мужчина с оружием в военной форме призывал пассажира выйти из автобуса — реакция ТЦК

23 июня 2024 17:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
На Буковине мужчина в военной форме угрожал пассажирам автобуса пистолетом
Человек в военной форме с оружием. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

На Буковине мужчина в военной форме размахивал пистолетом перед пассажирами автобуса. Он призывал одного мужчину выйти из транспорта.

Видео распространилось в сети в воскресенье, 23 июня.

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Пассажиры автобуса просили мужчину в балаклаве представиться, однако требование он проигнорировал. Полицейские, которые стояли рядом, не вмешивались. 

Реакция Черновицкого ТЦК

"Сообщаем, что на данном видео нет военнослужащих ТЦК и СП", — говорится в сообщении.

Людей призвали проверять информацию, критически относиться к подобным публикациям и не распространять ложный контент.

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Пост Черновицкого ТЦК. Фото: скриншот

Напомним, в одном из населенных пунктов Харьковской области было совершено нападение на офицера ВСУ, работающего в ТЦК и СП. Это произошло во время проведения мер оповещения военнообязанных.

Также в Сухопутных войсках ВСУ объявили запуск системы обратной связи и оперативного реагирования на какие-либо проблемы и злоупотребления со стороны работников ТЦК СП. Для этого они опубликовали горячие линии "телефонов доверия".

оружие
Черновицкая область
угрозы
автобусы
ТЦК и СП

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