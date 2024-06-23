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На Буковині чоловік зі зброєю у військовій формі закликав пасажира вийти з автобусу — реакція ТЦК

23 червня 2024 17:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
На Буковині чоловік у військовій формі погрожував пасажирам автобуса пістолетом
Чоловік у військовій формі зі зброєю. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

На Буковині чоловік у військовій формі розмахував пістолетом перед пасажирами автобуса. Він закликав одного чоловіка вийти з транспорту.

Відео поширилося у мережі у неділю, 23 червня.

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Пасажири автобуса просили чоловіка у балаклаві представитися, однак вимогу він проігнорував. Поліцейські, які стояли поруч, не втручалися. 

Реакція Чернівецького ТЦК

"Повідомляємо, що на цьому відео немає військовослужбовців ТЦК та СП", — йдеться у повідомленні.

Людей закликали перевіряти інформацію, критично ставитися до подібних публікацій та не поширювати неправдивий контент.

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Допис Чернівецького ТЦК. Фото: скриншот

Нагадаємо, в одному з населених пунктів Харківської області було здійснено напад на офіцера ЗСУ, який працює в ТЦК та СП. Це сталося під час проведення заходів оповіщення військовозобов'язаних.

Також у Сухопутних військах ЗСУ оголосили запуск системи зворотного звʼязку та оперативного реагування на будь-які проблеми та зловживання з боку працівників ТЦК СП. Для цього вони опублікували гарячі лінії "телефонів довіри".

зброя
Чернівецька область
загрози
автобуси
ТЦК та СП

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