На Буковині чоловік у військовій формі погрожував пасажирам автобуса пістолетом

Чоловік у військовій формі зі зброєю. Фото: скриншот з відео

На Буковині чоловік у військовій формі розмахував пістолетом перед пасажирами автобуса. Він закликав одного чоловіка вийти з транспорту.

Відео поширилося у мережі у неділю, 23 червня.

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Пасажири автобуса просили чоловіка у балаклаві представитися, однак вимогу він проігнорував. Поліцейські, які стояли поруч, не втручалися.

Реакція Чернівецького ТЦК

"Повідомляємо, що на цьому відео немає військовослужбовців ТЦК та СП", — йдеться у повідомленні.

Людей закликали перевіряти інформацію, критично ставитися до подібних публікацій та не поширювати неправдивий контент.

Допис Чернівецького ТЦК. Фото: скриншот

Нагадаємо, в одному з населених пунктів Харківської області було здійснено напад на офіцера ЗСУ, який працює в ТЦК та СП. Це сталося під час проведення заходів оповіщення військовозобов'язаних.

Також у Сухопутних військах ЗСУ оголосили запуск системи зворотного звʼязку та оперативного реагування на будь-які проблеми та зловживання з боку працівників ТЦК СП. Для цього вони опублікували гарячі лінії "телефонів довіри".