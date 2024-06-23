На Буковині чоловік у військовій формі погрожував пасажирам автобуса пістолетом

На Буковині чоловік зі зброєю у військовій формі закликав пасажира вийти з автобусу — реакція ТЦК
На Буковині чоловік у військовій формі розмахував пістолетом перед пасажирами автобуса. Він закликав одного чоловіка вийти з транспорту.
Відео поширилося у мережі у неділю, 23 червня.
Погрози від чоловіка у військовій формі
Пасажири автобуса просили чоловіка у балаклаві представитися, однак вимогу він проігнорував. Поліцейські, які стояли поруч, не втручалися.
Реакція Чернівецького ТЦК
"Повідомляємо, що на цьому відео немає військовослужбовців ТЦК та СП", — йдеться у повідомленні.
Людей закликали перевіряти інформацію, критично ставитися до подібних публікацій та не поширювати неправдивий контент.
Нагадаємо, в одному з населених пунктів Харківської області було здійснено напад на офіцера ЗСУ, який працює в ТЦК та СП. Це сталося під час проведення заходів оповіщення військовозобов'язаних.
Також у Сухопутних військах ЗСУ оголосили запуск системи зворотного звʼязку та оперативного реагування на будь-які проблеми та зловживання з боку працівників ТЦК СП. Для цього вони опублікували гарячі лінії "телефонів довіри".
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