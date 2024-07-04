Сколько среди будущих аспирантов мужчин мобилизационного возраста – в МОН ответили

Студенты на лекции. Фото: "Украинский Институт Будущего"

В Министерстве образования и науки Украины подсчитали, что девять из десяти желающих поступить в аспирантуру являются мужчинами мобилизационного возраста. То есть в этом году из 100 тысяч поступающих в аспирантуру — более 90% мужчин призывного возраста, уже имеющих степень магистра.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки, пишет издание LIGA.net.

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По данным Минобразования, в этом году на поступление в аспирантуру подали заявления более 100 тысяч желающих, из них 91,5 тысячи являются мужчинами в возрасте от 25 до 60 лет со степенью магистра.

Также в этом году увеличено число бюджетных мест до 7000 — именно такое количество поступающих в аспирантуру наблюдалось ежегодно до 2022 года. Как отметили в МОН, сделано это для того, чтобы избежать несправедливости из-за приостановления поступления на контракт и других нововведений в отношении абитуриентов, которые идут в аспирантуру не ради отсрочки от службы в армии.

"Для контрактников остаются открытыми опции заочной и вечерней формы — они не дают отсрочки от мобилизации, акцентировали в ведомстве", — говорится в публикации.

Напомним, в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Согласно новому закону, вступившему в силу 18 мая, некоторые студенты не имеют права на отсрочку от призыва.

Ранее мы писали, что студенты-бакалавры, получающие образовательный уровень специалиста, так же как и во время обучения в магистратуре, имеют право на отсрочку от мобилизации в особый период. Этот образовательный уровень приравнивается к образовательному уровню магистра.

В Национальном университете "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" увеличили стоимость обучения: таким образом руководство вуза хочет "отсеять" уклонистов.