Скільки серед майбутніх аспірантів чоловіків мобілізаційного віку — в МОН відповіли

МОН підрахувало відсоток чоловіків мобілізаційного віку серед майбутніх аспірантів
У Міністерстві освіти і науки України підрахували, що дев'ять із десяти охочих вступити до аспірантури є чоловіками мобілізаційного віку. Тобто цього року зі 100 тисяч вступників до аспірантури — понад 90% чоловіків призовного віку, які вже мають ступінь магістра.
Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти та науки, пише видання LIGA.net.
Співвідношення чоловіків мобілізаційного віку та майбутніх аспірантів
За даними Міносвіти, цього року на вступ до аспірантури подали заяви понад 100 тисяч охочих, з них 91,5 тисячі є чоловіками у віці від 25 до 60 років зі ступенем магістра.
Також цього року збільшено число бюджетних місць до 7000 — саме така кількість вступників до аспірантури спостерігалася щороку до 2022 року. Як зазначили в МОН, зроблено це для того, щоб уникнути несправедливості через призупинення вступу на контракт та інші нововведення щодо абітурієнтів, які йдуть до аспірантури не заради відстрочення від служби у війську.
"Для контрактників залишаються відкритими опції заочної та вечірньої форми — вони не дають відстрочення від мобілізації, акцентували у відомстві", — йдеться в публікації.
Нагадаємо, в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Згідно з новим законом, який набрав чинності 18 травня, деякі студенти не мають права на відстрочку від призову.
Раніше ми писали, що студенти-бакалаври, які здобувають освітній рівень спеціаліста, так само як і під час навчання у магістратурі, мають право на відстрочку від мобілізації в особливий період. Цей освітній рівень прирівнюється до освітнього рівня магістра.
У Національному університеті "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" збільшили вартість навчання: таким чином керівництво вишу хоче "відсіяти" ухилянтів.
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