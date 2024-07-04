Скільки серед майбутніх аспірантів чоловіків мобілізаційного віку — в МОН відповіли

Студенти на лекції. Фото: "Український Інститут Майбутнього"

У Міністерстві освіти і науки України підрахували, що дев'ять із десяти охочих вступити до аспірантури є чоловіками мобілізаційного віку. Тобто цього року зі 100 тисяч вступників до аспірантури — понад 90% чоловіків призовного віку, які вже мають ступінь магістра.

Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти та науки, пише видання LIGA.net.

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За даними Міносвіти, цього року на вступ до аспірантури подали заяви понад 100 тисяч охочих, з них 91,5 тисячі є чоловіками у віці від 25 до 60 років зі ступенем магістра.

Також цього року збільшено число бюджетних місць до 7000 — саме така кількість вступників до аспірантури спостерігалася щороку до 2022 року. Як зазначили в МОН, зроблено це для того, щоб уникнути несправедливості через призупинення вступу на контракт та інші нововведення щодо абітурієнтів, які йдуть до аспірантури не заради відстрочення від служби у війську.

"Для контрактників залишаються відкритими опції заочної та вечірньої форми — вони не дають відстрочення від мобілізації, акцентували у відомстві", — йдеться в публікації.

Нагадаємо, в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Згідно з новим законом, який набрав чинності 18 травня, деякі студенти не мають права на відстрочку від призову.

Раніше ми писали, що студенти-бакалаври, які здобувають освітній рівень спеціаліста, так само як і під час навчання у магістратурі, мають право на відстрочку від мобілізації в особливий період. Цей освітній рівень прирівнюється до освітнього рівня магістра.

У Національному університеті "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" збільшили вартість навчання: таким чином керівництво вишу хоче "відсіяти" ухилянтів.