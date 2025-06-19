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Парень притворился девушкой и обманул бойца ВСУ — решение суда

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Дата публикации 19 июня 2025 01:03
Под видом девушки молодой человек выманил полмиллиона гривен у бойца ВСУ за что получил судебный приговор
Деньги в кармане бойца ВСУ. Иллюстративное фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов
Ключові моменти Детали дела Решение суда

Каменец-Подольский горрайонный суд вынес обвинительный приговор 19-летнему жителю города за совершение мошенничества. Он выманил деньги у своего знакомого бойца ВСУ притворившись девушкой.

Об этом сообщает прокуратура Хмельницкой области.

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Детали дела

Следствие выяснило, что обвиняемый создал поддельный профиль молодой женщины в социальной сети Instagram и, используя его, выманивал деньги у своего знакомого - военнослужащего в возрасте 22 лет.

Злоумышленник несколько месяцев подряд получал от потерпевшего более полумиллиона гривен под предлогом оказания финансовой помощи на лечение и другие нужды.

Решение суда

Суд признал обвиняемого виновным в совершении преступлений, предусмотренных частями первой и второй статьи 190 и частью первой статьи 209 Уголовного кодекса Украины (мошенничество и легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем). За содеянное ему назначено три года лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали, что мужчина в Одессе хотел избежать мобилизации, поэтому самостоятельно изготовил фальшивые военные документы. Он пытался использовать их на границе, но был разоблачен.

Также мы сообщали, что если военнообязанный гражданин уклонился от мобилизации и проигнорировал вызов в суд, его могут доставить туда принудительно.

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Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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