Під виглядом дівчини молодик виманив півмільйона гривень у бійця ЗСУ за що отримав судовий вирок

Гроші в кишені бійця ЗСУ. Ілюстративне фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов

Кам'янець-Подільський міськрайонний суд виніс обвинувальний вирок 19-річному мешканцю міста за скоєння шахрайства. Він виманив гроші у свого знайомого бійця ЗСУ прикинувшись дівчиною.

Про це повідомляє прокуратура Хмельницької області.

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Деталі справи

Слідство з'ясувало, що обвинувачений створив підроблений профіль молодої жінки в соціальній мережі Instagram та, використовуючи його, виманював гроші у свого знайомого — військовослужбовця віком 22 роки.

Зловмисник декілька місяців поспіль отримував від потерпілого понад пів мільйона гривень під приводом надання фінансової допомоги на лікування та інші потреби.

Рішення суду

Суд визнав обвинуваченого винним у скоєнні злочинів, передбачених частинами першою та другою статті 190 та частиною першою статті 209 Кримінального кодексу України (шахрайство та легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом). За скоєне йому призначено три роки позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що чоловік в Одесі хотів уникнути мобілізації, тому самостійно виготовив фальшиві військові документи. Він намагався використати їх на кордоні, але був викритий.

Також ми повідомляли, що якщо військовозобов'язаний громадянин ухилився від мобілізації і проігнорував виклику до суду, його можуть доставити туди примусово.