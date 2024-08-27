Почему нужно мобилизовать уже с 18 лет — мнение военного

Военнообязанные украинцы в центре комплектования. Фото: Винницкий ТЦК и СП/Facebook

Нацгвардеец из бригады Хартия считает, что мобилизовать нужно с 18 лет. Аргумент военного — мужчины в этом возрасте более выносливы и лучше восстанавливаются. По мнению гвардейца, так украинское войско в более короткие сроки пополнится лучшим личным составом.

Об этом военный Евгений "Гром" Громадский из 13-й бригады НГУ "Хартия" заявил в интервью LB.ua.

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По мнению Евгения Громадского на псевдо "Гром", 18-летние — это самый эффективный ресурс для войска. Верхний порог — до 45 лет.

"Понятно, что старшие люди меньше следят за своим физическим здоровьем, не ходят в спортзал. Вдруг на него одевают бронежилет, амуницию и говорят, что нужно пройти 10 километров. Он сделает это хуже молодого, пусть даже неподготовленного физически парня". Если молодой получает травму, то скорее восстановится — это законы биологии", — объясняет нацгвардеец из бригады "Хартия".

Еще один аспект — обучение, ведь, по мнению военного, молодых легче научить новому. Таким образом, считает нацгвардеец, украинская армия скорее пополнится лучшим личным составом и "сможет быть эффективнее отдельного участка, а скорость и эффективность — это наше все на войне".