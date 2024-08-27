Чому потрібно мобілізувати вже з 18 років — думка військового

Мобілізувати треба з 18 років — гвардієць з "Хартії" зробив заяву
Нацгвардієць з бригади "Хартія" вважає, що мобілізувати треба з 18 років. Аргумент військового — чоловіки у цьому віці витриваліші та краще відновлюються. На думку гвардійця, так українське військо за коротші терміни поповниться кращим особовим складом.
Про це військовий Євгеній "Гром" Громадський з 13-ї бригади НГУ "Хартія" заявив в інтерв'ю LB.ua.
Чому треба мобілізувати 18-річних
На думку Євгенія Громадського на псевдо "Гром", 18-річні — це найефективніший ресурс для війська. Верхній поріг — до 45.
"Зрозуміло, що старші люди менше слідкують за своїм фізичним здоров’ям, не ходять до спортзалу. Аж раптом на нього одягають бронежилет, амуніцію і кажуть, що потрібно пройти 10 кілометрів. Він зробить це гірше за молодого, нехай навіть непідготовленого фізично хлопця. Якщо молодий зазнає травми, то швидше відновиться — це закони біології", — пояснює нацгвардієць з бригади "Хартія".
Ще один аспект — навчання, адже, на думку військового, молодих легше навчити нового. Таким чином, вважає нацгвардієць, українська армія швидше поповниться кращим особовим складом і "зможе бути ефективнішою на окремій ділянці, а швидкість й ефективність — це наше все на війні".
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