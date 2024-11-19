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Мобилизированных в Украине учат по-новому — что изменилось

19 ноября 2024 13:14
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
БОВП в Украине — как изменилась подготовка мобилизованных
Мобилизированный проходит БОВП. Фото: АрмияInform
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Подготовка мобилизованных изменилась. В учебных центрах больший акцент делается на практической подготовке. Кроме того, добавили новые программы, учитывая изменение тактики армии РФ на поле боя.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк в интервью Укрінформу во вторник, 19 ноября.

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По словам Александра Павлюка, методика обучения мобилизованных изменилась с 1 ноября 2024 года. Он отметил, что изменилась сама программа подготовки.

"В учебных центрах и центрах подготовки увеличилась продолжительность курса БОВП — 45 дней вместо 30. То есть она увеличилась в полтора раза. К тому же программа стала не только длиннее, но и изрядно изменилась качественно", — отметил Павлюк.

По словам командующего Сухопутными войсками, учебную программу изменили уже в четвертый раз с начала полномасштабного вторжения. Для будущих бойцов проводят противодроновую подготовку и добавили больше практики.

"Война постоянно меняется и мы должны готовить военнослужащих с учетом этих изменений. Бойцы должны быть готовы к той ситуации на поле боя, которая есть сейчас", — подчеркнул военный.

Павлюк сообщил, что рекруты активно изучают противодействие БПЛА, РЭБ, оборудования и маскировки позиций. Среди нововведений — сбивание БпЛА с помощью помпового ружья.

"Новобранцы отрабатывают ее по имитированному дрону. То есть по цели, прикрепленной к реальному беспилотнику. На рекрутов делают имитационные сбросы с дронов, чтобы они привыкали к реалиям современной войны и, что очень важно, понимали как этому противодействовать", — рассказал командующий.

Павлюк добавил, что по обновленной программе больше внимания уделяется действиям при непосредственном столкновении с врагом. Кроме того, по его словам, в Украине планируется создать школы инструкторов, чтобы решить проблему кадрового голода для учебных центров.

Напомним, украинцы, мобилизованные для прохождения военной службы в ВСУ, получают денежное обеспечение. Минимальная сумма — 20 тысяч гривен в месяц.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Иван Тимочко сообщил, что около 50 тысяч украинских военных проходили обучение за границей. Он отметил, что эта цифра будет только расти.

военные учения мобилизация война в Украине военная подготовка БОВП

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