БОВП в Украине — как изменилась подготовка мобилизованных

Мобилизированных в Украине учат по-новому — что изменилось
Подготовка мобилизованных изменилась. В учебных центрах больший акцент делается на практической подготовке. Кроме того, добавили новые программы, учитывая изменение тактики армии РФ на поле боя.
Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк в интервью Укрінформу во вторник, 19 ноября.
Как изменилось обучение для мобилизованных в Украине
По словам Александра Павлюка, методика обучения мобилизованных изменилась с 1 ноября 2024 года. Он отметил, что изменилась сама программа подготовки.
"В учебных центрах и центрах подготовки увеличилась продолжительность курса БОВП — 45 дней вместо 30. То есть она увеличилась в полтора раза. К тому же программа стала не только длиннее, но и изрядно изменилась качественно", — отметил Павлюк.
По словам командующего Сухопутными войсками, учебную программу изменили уже в четвертый раз с начала полномасштабного вторжения. Для будущих бойцов проводят противодроновую подготовку и добавили больше практики.
"Война постоянно меняется и мы должны готовить военнослужащих с учетом этих изменений. Бойцы должны быть готовы к той ситуации на поле боя, которая есть сейчас", — подчеркнул военный.
Павлюк сообщил, что рекруты активно изучают противодействие БПЛА, РЭБ, оборудования и маскировки позиций. Среди нововведений — сбивание БпЛА с помощью помпового ружья.
"Новобранцы отрабатывают ее по имитированному дрону. То есть по цели, прикрепленной к реальному беспилотнику. На рекрутов делают имитационные сбросы с дронов, чтобы они привыкали к реалиям современной войны и, что очень важно, понимали как этому противодействовать", — рассказал командующий.
Павлюк добавил, что по обновленной программе больше внимания уделяется действиям при непосредственном столкновении с врагом. Кроме того, по его словам, в Украине планируется создать школы инструкторов, чтобы решить проблему кадрового голода для учебных центров.
Напомним, украинцы, мобилизованные для прохождения военной службы в ВСУ, получают денежное обеспечение. Минимальная сумма — 20 тысяч гривен в месяц.
Председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Иван Тимочко сообщил, что около 50 тысяч украинских военных проходили обучение за границей. Он отметил, что эта цифра будет только расти.
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