БЗВП в Україні — як змінилась підготовка мобілізованих

Мобілізований проходить БЗВП. Фото: АрміяInform

Підготовка мобілізованих змінилась. У навчальних центрах більший акцент роблять на практичну підготовку. Крім того, додали нові програми, врахувавши зміну тактики армії РФ на полі бою.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк в інтерв’ю Укрінформу у вівторок, 19 листопада.

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За словами Олександра Павлюка методика навчання мобілізованих змінилась з 1 листопада 2024 року. Він зазначив, що змінилась програма підготовки.

"У навчальних центрах та центрах підготовки збільшилась тривалість курсу БЗВП — 45 днів замість 30. Тобто вона збільшилась в півтора раза. До того ж програма стала не лише довшою, а й неабияк змінилась якісно", — зазначив Павлюк.

За словами командувача Сухопутних війсь, навчальну програму змінили вже вчетверте від початку повномасштабного вторгнення. Для майбутніх бійців проводять протидронову підготовку та додали більше практики.

"Війна постійно змінюється і ми повинні готувати військовослужбовців з урахуванням цих змін. Бійці мають бути готовими до тієї ситуації на полі бою, яка є нині", — наголосив військовий.

Павлюк повідомив, що рекрути активно вивчають протидію БпЛА, РЕБ, обладнання та маскування позицій. Серед нововведень — збиття БпЛА за допомогою помпової рушниці.

"Новобранці відпрацьовують її по імітованому дрону. Тобто по цілі, що прикріплена до реального безпілотника. На рекрутів роблять імітаційні скиди з дронів, щоб вони звикали до реалій сучасної війни і, що дуже важливо, розуміли як цьому протидіяти", — розповів командувач.

Павлюк додав, що за оновленою програмою більше уваги приділяється діям під час безпосереднього зіткнення з ворогом. Крім того, за його словами, в Україні планують створити школи інструкторів, аби вирішити проблему кадрового голоду для навчальних центрів.

Нагадаємо, українці, які були мобілізовані для проходження військової служби в ЗСУ, отримують грошове забезпечення. Мінімальна сума — 20 тисяч гривень на місяць.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних сил України Іван Тимочко повідомив, що близько 50 тисяч українських військових проходили навчання за кордоном. Він зауважив, що ця цифра лише зростатиме.