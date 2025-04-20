Какое наказание избрал суд для мобилизованного, который передавал россиянам информацию о военных

Здание Харьковского районного суда Харьковской области. Фото: hr.hr.court.gov.ua

Военнообязанный мужчина шесть раз безуспешно пытался сбежать за границу. Когда же его мобилизовали, начал сотрудничать с РФ, информируя врага о дислокации своего подразделения.

Об этом говорится в приговоре, который коллегия судей Харьковского районного суда Харьковской области приняла в понедельник, 14 апреля.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, в период с января по апрель прошлого года фигурант шесть раз хотел пересечь границу, чтобы попасть в Молдову, однако его каждый раз задерживали пограничники. Нарушителя шесть раз привлекали к административной ответственности, а после последней попытки побега мобилизовали.

Несмотря на вступление в ряды ВСУ, фигурант не оставил надежду попасть за границу, поэтому согласился на сотрудничество с россиянином, с которым познакомился в интернете. За выполнение задач представитель страны-агрессора обещал помочь мобилизованному выехать за пределы Украины.

В августе украинец в течение девяти дней прислал российскому куратору девять голосовых сообщений с информацией о своем подразделении. Сначала нарушитель действовал в Черновицкой области, где находился в командировке, затем — в Харькове, где его в конце концов задержали. С помощью предателя враг узнал о местонахождении военнослужащих, их транспортного средства и другого имущества на территории Сумской области и Курской области, а также пункте постоянной дислокации бойцов в Черновцах. Кроме того, коллаборационист рассказывал россиянину о нарушениях, которые допускали некоторые военные, и отмечал координаты мест, где находились бойцы.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся. Мужчину признали виновным и приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

На данный момент решение суда еще не вступило в законную силу. В течение 30 дней со дня провозглашения приговор можно обжаловать в апелляционном порядке.

Напомним, в Полтавской области военнообязанный уклонился от мобилизации, потому что работники ТЦК и СП не могли найти для него воинскую часть. Ему назначили наказание в виде испытательного срока.

Также мы сообщали, что в Черновицкой области суд признал противоправным решение ТЦК и СП. Речь идет о мобилизации 19-летнего парня.