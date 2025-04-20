Яке покарання обрав суд для мобілізованого, який передавав росіянам інформацію про військових

Будівля Харківського районного суду Харківської області. Фото: hr.hr.court.gov.ua

Військовозобов'язаний чоловік шість разів безуспішно намагався втекти за кордон. Коли ж його мобілізували, почав співпрацювати із РФ, інформуючи ворога про дислокації свого підрозділу.

Про це йдеться у вироку, який колегія суддів Харківського районного суду Харківської області ухвалила в понеділок, 14 квітня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, у період від січня до квітня минулого року фігурант шість разів хотів перетнути кордон, аби потрапити до Молдови, однак його щоразу затримували прикордонники. Порушника шість разів притягували до адміністративної відповідності, а після останньої спроби втечі мобілізували.

Попри долучення до лав ЗСУ, фігурант не полишив надію потрапити за кордон, тому погодився на співпрацю з росіянином, з яким познайомився в інтернеті. За виконання завдань представник країни-агресора обіцяв допомогти мобілізованому виїхати за межі України.

У серпні українець упродовж дев'яти днів надіслав російському куратору дев'ять голосових повідомлень з інформацією про свій підрозділ. Спочатку порушник діяв у Чернівецькій області, де перебував у відрядженні, потім — у Харкові, де його зрештою затримали. За допомогою зрадника ворог дізнався про місцеперебування військовослужбовців, їхнього транспортного засобу та іншого майна на території Сумської області та Курської області, а також пункт постійної дислокації бійців у Чернівцях. Крім того, колаборант розповідав росіянина про порушення, яких припускалися деякі військові та зазначав координати місць, де перебували бійці.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений повністю визнав свою провину та розкаявся. Чоловіка визнали винним та засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі рішення суду ще не набуло законної сили. Упродовж 30 днів від дня проголошення вирок можна оскаржити в апеляційному порядку.

Нагадаємо, у Полтавській області військозобов'язаний ухилився від мобілізації, бо працівники ТЦК та СП не могли знайти для нього військову частину. Йому призначили покарання у вигляді іспитового строку.

Також ми повідомляли, що в Чернівецькій області суд визнав протиправним рішення ТЦК та СП. Йдеться про мобілізацію 19-річного хлопця.