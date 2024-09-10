Суд наказал военного из Буковины, совершившего смертельное ДТП

Заседание суда. Иллюстративное фото: УНИАН

В августе 2023 года военный из Буковины в нетрезвом состоянии совершил лобовое ДТП на автомобиле BMW. В результате аварии один человек погиб, другой был тяжело ранен, военный в свою очередь был осужден.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Мобилизированный житель Буковины Роман П., который служит водителем автомобильного взвода, в ночь на 19 августа 2023 года совершил смертельное ДТП. Он управлял автомобилем BMW 520d в состоянии алкогольного опьянения на трассе Житомир — Черновцы. В селе Недобоевцы Днестровского района Роман П. превысил скорость, был невнимателен и осуществил лобовое столкновение с другим автомобилем BMW.

Согласно информации полиции, в результате ДТП пострадал сам виновник и два пассажира другого автомобиля: 25-летний и 36-летний жители села Недобоевцы. Один из них скончался от полученных травм, а другой был тяжело травмирован.

Против военного Романа П. полиция возбудила уголовное дело за совершение смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Он заключил соглашение о признании вины с прокурором.

Решение суда

Дело рассмотрела Татьяна Ковальчук, судья Хотинского районного суда Черновицкой области, которая назначила виновнику ДТП два года лишения свободы и запретила управлять транспортными средствами в течение пяти лет. Приговор еще можно обжаловать.