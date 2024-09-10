Суд покарав військового з Буковини, який вчинив смертельне ДТП

Засідання суду. Ілюстративне фото: УНІАН

У серпні 2023 року військовий з Буковини у нетверезому стані вчинив лобову ДТП на автомобілі BMW. Внаслідок аварії одна людина загинула, інша була важко поранена, а військового своєю чергою було засуджено.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Мобілізований житель Буковини Роман П., який служить водієм автомобільного взводу, в ніч проти 19 серпня 2023 року спричинив смертельну ДТП. Він керував автомобілем BMW 520d у стані алкогольного сп'яніння на трасі Житомир — Чернівці. У селі Недобоївці Дністровського району Роман П. перевищив швидкість, був неуважним і здійснив лобове зіткнення з іншим автомобілем BMW.

Згідно з інформацією поліції, в результаті ДТП постраждав сам винуватець та двоє пасажирів іншого автомобіля: 25-річний і 36-річний мешканці села Недобоївці. Один із них помер від отриманих травм, а інший був важко травмований.

Проти військового Романа П. поліція відкрила кримінальну справу за вчинення смертельної ДТП у стані алкогольного сп'яніння. Він уклав угоду про визнання вини з прокурором.

Рішення суду

Справу розглянула Тетяна Ковальчук, суддя Хотинського районного суду Чернівецької області, яка призначила винуватцю ДТП два роки позбавлення волі та заборонила керувати транспортними засобами протягом п’яти років. Вирок ще можливо оскаржити.