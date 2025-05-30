Военный пошел в СЗЧ, потому что был напуган рассказами о войне - какое наказание избрал для него суд

Украинские военнослужащие. Фото иллюстративное: Объединенный пресс-центр Сил обороны таврического направления

Военный самовольно покинул воинскую часть. За это его приговорили к заключению.

Об этом говорится в приговоре, который Городокский районный суд Львовской области вынес 22 мая.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, мобилизованный военнослужащий ушел с места дислокации учебного батальона на Ровненщине без разрешения командира. В течение почти 16 месяцев, с 16 октября 2023 года до 26 февраля 2024 года, на службу он не возвращался, а 28 февраля 2024 года совершил СОЧ повторно и находился за пределами воинской части до 30 декабря 2024 года.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый свою вину не признал. Мужчина пояснил, что во время СОЧ находился дома и у матери, работал. По словам бойца, оставить часть он решил после рассказов побратимов о войне, которые его напугали. Также военный добавил, что обращался к руководству с устной просьбой о переводе в другую воинскую часть, но ему отказали.

Суд признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы. В течение 30 дней со дня провозглашения приговор можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, мужчина из Черкасской области не захотел мобилизоваться. За содеянное он проведет три года в тюрьме.

Также мы сообщали, что житель Одесской области проигнорировал шесть повесток. Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы.