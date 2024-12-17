Ольга Стефанишина объяснила, влияют ли зарубежные партнеры на решение Украины касательно снижения мобилизационного возраста

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Фото: uainfo.org

Вопрос о мобилизационном возрасте Украина решает самостоятельно. Заявления Белого дома и других иностранных партнеров на это решение не влияют.

Как сообщает Еспресо, об этом в понедельник, 16 декабря, во время форума "Право и справедливость: усиление взаимодействия в условиях войны" заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

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Стефанишина подчеркнула, что вопрос о мобилизационном возрасте — это не позиция или заявление, а реальность, от которой будут зависеть жизнь украинцев.

"Это реальность. Реальность, связанная с тем, что решения, которые коммуницируются, принимаются государством, главнокомандующим, — это прежде всего большая ответственность за жизнь каждого украинца, поэтому они не могут быть продиктованы заявлениями чиновников Белого дома или кем-либо другим", — отметила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Также она добавила, что воспринимает заявления чиновников Белого дома как попытку снять ответственность за предварительные договоренности, и заверила, что Украина решительно коммуницирует этот вопрос.

Напомним, Новини.LIVE спросили людей на улицах Львова, как они относятся к возможному снижению мобилизационного возраста в Украине. Большинство респондентов заявили, что не поддерживают подобную инициативу.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сосредотачивать усилия следует не на снижении мобилизационного возраста, а на обеспечении бригад современной техникой и подготовке личного состава. В частности, в приоритете снабжение ракетами и ослабление военного потенциала России.