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Мобилизационные очереди — кто в какую категорию попадает

25 июня 2024 23:44
fce305b2-5b65-4f73-c0af-8ff6c79e5300 - Артур Кот
Артур Кот
Редактор
Четыре мобилизационные очереди, кто из военнообязанных принадлежит к какой из очередей
Украинские военнослужащие. Фото: "Новинарня"
fce305b2-5b65-4f73-c0af-8ff6c79e5300 - Артур Кот
Артур Кот
Редактор

Законодательство о мобилизации делит всех военнообязанных граждан на четыре очереди. Первые две — это оперативный резерв, дальше идет мобилизационный резерв, а четвертая очередь — граждане, которые никогда не служили и не учились на военной кафедре.

Об этом сообщает Украинская ассоциация юристов.

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Четыре очереди мобилизации

Все военнообязанные в Украине делятся на четыре мобилизационные очереди.

Первые две очереди — это оперативный резерв, призываемый первым.

Первая очередь оперативного резерва — бывшие военнослужащие до 40 лет, имеющие боевой опыт и отслужившие в армии по контракту или одной из волн мобилизации.

Вторая очередь — военнослужащие, которые проходили срочную службу до 2014 года или служили по контракту.

Мобилизационный и общественный резерв

Третья очередь имеет условное название "мобилизационный резерв".

Это военнообязанные граждане, которые окончили военные кафедры высших учебных заведений как офицеры запаса и не призывались во время предыдущих мобилизационных кампаний.

Последняя, четвертая очередь — это общественный резерв. Сюда входят все другие граждане, не имеющие возрастных и физических ограничений на призыв на военную службу и могут быть привлечены для комплектования Вооруженных сил и других военных формирований исключительно в особый период.

Напомним, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха заявил, что мобилизационный потенциал Украины составляет по меньшей мере 5-6 млн мужчин — именно столько теоретически можно призвать в армию.

Добавим, юристы объяснили, кого из мужчин в возрасте до 25 лет могут мобилизовать, и назвали четыре случая.

ВСУ
военный учет
мобилизация
военнообязанные
военнослужащие

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