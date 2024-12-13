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Мобилизация женщин в Украине — кого это касается прежде всего

13 декабря 2024 20:00
Катерина Османская - Редактор
Мобилизация женщин в Украине - кто уйдет на фронт
Женщина-военная.
Катерина Османская - Редактор

Мобилизация женщин остается добровольной. Однако в этом вопросе есть некоторые нюансы.

Об этом рассказала юрист Арина Швец в комментарии для Новини.LIVE.

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Кто должен стать на военный учет

С 18 мая 2023 года все женщины, получившие медицинское или фармацевтическое образование, должны встать на военный учет. Однако это не означает автоматическую мобилизацию. Учет является обязательной процедурой для определения резерва, но решение о привлечении к службе принимается только при необходимости.

Могут ли мобилизовать других женщин

Мобилизация женщин по другим специальностям является исключительно добровольной. Женщины, желающие пройти базовую военную подготовку или принять участие в службе, могут сделать это по собственному желанию.

Какие ключевые аспекты мобилизации женщин

  • Обязателен учет: касается женщин с медицинским и фармацевтическим образованием.
  • Добровольная мобилизация: женщины других профессий могут приобщаться к Вооруженным силам только по собственному желанию.
  • Подготовка: базовая военная подготовка также проходит исключительно на добровольной основе.

Нужно ли вставать на учет женщинам без медицинского образования

Кроме того, министерство обороны утвердило перечень специальностей и профессий, имеющих родство с соответствующими военно-учетными специальностями. Таким образом, женщины, имеющие такие специальности и профессии, могут по собственному желанию стать на учет военнообязанных, однако, они должны быть пригодны к военной службе по состоянию здоровья и возрасту.

Могут ли женщину, которая на учете в ТЦК мобилизовать на войну

Пункт 12 статьи 1 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" трактует, что женщины, которые уже состоят на военном учете, могут быть призваны на военную службу или быть привлечены к работам по обеспечению обороны государства в военное время в добровольном порядке.

Кроме того, женщины, согласно законодательству, выполняют свой воинский долг на равных началах с мужчинами: они могут подписать контракт на службу в ВСУ, проходить военную службу или в резерве, выполнять обязанности в запасе и выполнять правила военного учета.

Напомним, некоторым женщинам на границе могут отказать в выезде из Украины из-за мобилизации и военного положения.

Также адвокат объяснил, как поступить, если в ТЦК отказывают дать справку об отсрочке.

ВСУ Украина мобилизация юрист фронт

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