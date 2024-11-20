Мобилизация женщин — неизвестные начали распространять фейк

Телефон в руках. Фото иллюстративное: Pexels

Неизвестные начали рассылать фейковые сообщения о мобилизации женщин. Людей призвали не открывать их и не переходить по ссылкам.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности в Facebook.

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Фейки о мобилизации женщин

Известно, что сообщения поступают на телефоны государственных служащих Кабинета Министров Украины.

Их получают от имени Michael Vasquez с темой о "мобилизации женщин".

"В связи с возможным проведением мобилизации женщин в Украине предоставляем вам памятку о противопоказаниях к военной службе для женщин, а также способы избежать призыва", — говорится в сообщениях.

Спам-сообщение. Фото: facebook.com/StratcomCentreUA

Спам-сообщение. Фото: facebook.com/StratcomCentreUA

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности отметили, что "предложения" могут получить и другие абоненты. Людей просят не открывать такие сообщения, не загружать подозрительные файлы от незнакомцев и не переходить по ссылкам.

Пост Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Фото: скриншот

Напомним, российские оккупанты распространяют семь основных фейков по мобилизации в Украине.

Ранее нардеп Оксана Савчук заявила, что в социальных сетях активно действуют боты, распространяющие ложную информацию о ТЦК. Правоохранители из СБУ взялись за расследование этих случаев.