Мобілізація жінок — невідомі почали поширювати фейк

Мобілізація жінок — невідомі почали розсилати фейкові SMS
Невідомі почали розсилати фейкові повідомлення про мобілізацію жінок. Людей закликали не відкривати їх та не переходити за посиланнями.
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у Facebook.
Фейки про мобілізацію жінок
Відомо, що повідомлення надходять на телефони державних службовців Кабінету Міністрів України.
Їх отримують від імені Michael Vasquez з темою про "мобілізацію жінок".
"У зв'язку з можливим проведенням мобілізації жінок в Україні надаємо вам пам'ятку про протипоказання до військової служби для жінок, а також способи уникнути призову", — йдеться у повідомленнях.
У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки зазначили, що "пропозиції" можуть отримати й інші абоненти. Людей просять не відкривати такі повідомлення, не завантажувати підозрілі файли від незнайомців і не переходити за посиланнями.
Нагадаємо, російські окупанти поширюють сім основних фейків щодо мобілізації в Україні.
Раніше нардепка Оксана Савчук заявила, що у соціальних мережах активно діють боти, які поширюють неправдиву інформацію про ТЦК. Правоохоронці з СБУ взялися за розслідування цих випадків.
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