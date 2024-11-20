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Мобілізація жінок — невідомі почали розсилати фейкові SMS

20 листопада 2024 10:49
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Мобілізація жінок — невідомі почали поширювати фейк
Телефон в руках. Фото ілюстративне: Pexels
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Невідомі почали розсилати фейкові повідомлення про мобілізацію жінок. Людей закликали не відкривати їх та не переходити за посиланнями.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у Facebook.

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Відомо, що повідомлення надходять на телефони державних службовців Кабінету Міністрів України.

Їх отримують від імені Michael Vasquez з темою про "мобілізацію жінок".

"У зв'язку з можливим проведенням мобілізації жінок в Україні надаємо вам пам'ятку про протипоказання до військової служби для жінок, а також способи уникнути призову", — йдеться у повідомленнях.

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Спам-повідомлення. Фото: facebook.com/StratcomCentreUA
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Спам-повідомлення. Фото: facebook.com/StratcomCentreUA

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки зазначили, що "пропозиції" можуть отримати й інші абоненти. Людей просять не відкривати такі повідомлення, не завантажувати підозрілі файли від незнайомців і не переходити за посиланнями.

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Допис Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські окупанти поширюють сім основних фейків щодо мобілізації в Україні.

Раніше нардепка Оксана Савчук заявила, що у соціальних мережах активно діють боти, які поширюють неправдиву інформацію про ТЦК. Правоохоронці з СБУ взялися за розслідування цих випадків.

Кабінет міністрів українці фейки Україна жінки мобілізація

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