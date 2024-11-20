Мобілізація жінок — невідомі почали поширювати фейк

Телефон в руках. Фото ілюстративне: Pexels

Невідомі почали розсилати фейкові повідомлення про мобілізацію жінок. Людей закликали не відкривати їх та не переходити за посиланнями.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у Facebook.

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Фейки про мобілізацію жінок

Відомо, що повідомлення надходять на телефони державних службовців Кабінету Міністрів України.

Їх отримують від імені Michael Vasquez з темою про "мобілізацію жінок".

"У зв'язку з можливим проведенням мобілізації жінок в Україні надаємо вам пам'ятку про протипоказання до військової служби для жінок, а також способи уникнути призову", — йдеться у повідомленнях.

Спам-повідомлення. Фото: facebook.com/StratcomCentreUA

Спам-повідомлення. Фото: facebook.com/StratcomCentreUA

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки зазначили, що "пропозиції" можуть отримати й інші абоненти. Людей просять не відкривати такі повідомлення, не завантажувати підозрілі файли від незнайомців і не переходити за посиланнями.

Допис Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські окупанти поширюють сім основних фейків щодо мобілізації в Україні.

Раніше нардепка Оксана Савчук заявила, що у соціальних мережах активно діють боти, які поширюють неправдиву інформацію про ТЦК. Правоохоронці з СБУ взялися за розслідування цих випадків.