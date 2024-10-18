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Мобилизация женщин может стать обязательной — какие у них будут обязанности

18 октября 2024 01:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Какие обязанности будут выполнять женщины в армии в случае, если их мобилизация станет обязательной
Украинская военнослужащая. Фото иллюстративное: hromadske.radio
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

По состоянию на октябрь 2024 года в Украине военнообязанными являются только некоторые категории женщин, однако в случае обострения боевых действий может возникнуть потребность в общей мобилизации украинцев обоих полов.

В интервью 24 каналу военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в четверг, 17 октября, рассказал, какие обязанности будут выполнять в армии женщины, если их будут призывать на службу.

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Александр Коваленко отметил, что в 2025 году главной проблемой Украины станет огромное количество личного состава россиян. Россияне будут воевать преимущественно человеческим ресурсом, а не танками или ББМ. Победить украинцам удастся только в случае повышения возможностей по уничтожению личного состава противника. По мнению военного обозревателя, если сейчас украинцы ежемесячно уничтожают 30–35 тысяч россиян, то в следующем году это количество должно вырасти до 45–50 тысяч.

Если ради противодействия россиянам придется мобилизовать женщин, они в большинстве своем будут выполнять задачи в тылу.

"Женщин в штурмовые действия никто не будет отправлять, но для выполнения соответствующего функционала в тылу, безусловно, необходимо будет мобилизовать и женский потенциал", — отметил Коваленко.

Напомним, военный аналитик Алексей Гетьман тоже считает, что для мобилизованных женщин найдется работа вне линии боевого столкновения. В частности, их могут использовать в ведении документооборота, оказании военной помощи и организации связи.

Также Алексей Гетьман отмечал, что для пополнения войска Украине постоянно нужны люди, однако мобилизация женщин все равно маловероятна. Сначала лучше поработать с уклонистами.

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