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Мобилизация осужденных — нардеп предлагает упростить процесс

25 декабря 2024 12:56
Карина Приходько - Редактор
Мобилизация осужденных — депутат просит упростить процесс
Осужденные в тюрьме. Фото: Суспільне
Карина Приходько - Редактор

Сейчас в украинском войске не хватает пехоты, поэтому встречают случаи, когда туда переводят медиков и бойцов с противовоздушной обороны. Для того, чтобы увеличить человеческий ресурс, нужно упростить процесс мобилизации осужденных.

Об этом заявила народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк в эфире Ранок.LIVE.

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Мобилизация осужденных

"Последний опрос не радует желанием украинцев присоединяться к войску. Вижу сейчас атаки и негативные комментарии, что, мол, и медиков и ППОшников отправляют в пехоту. Ну, отправляют, потому что в армии нет людей и вынуждены работать с тем, что есть", — рассказала Василевская-Смаглюк.

Для того чтобы хотя бы частично решить проблему с нехваткой людей в армии, нардепка предлагает упростить процесс мобилизации заключенных в ряды ВСУ, ведь сейчас он очень сложный. По ее словам, брать людей нужно отовсюду, откуда это возможно, чтобы продолжать нашу борьбу. 

Кроме того, она подчеркнула, что люди сегодня не готовы становиться на защиту своей страны и брать в руки оружия.

"Около 1 миллиона мужчин избежали службы, хотя не находятся за границей и не имеют инвалидности. Люди сегодня не готовы вставать в защиту", — подчеркнула депутат.

Напомним, недавно адвокат объяснил, возможна ли мобилизация осужденных за тяжкие преступления.

Кроме того, военный юрист объяснил, как должна проходить мобилизация заключенных в ряды ВСУ.

мобилизация война в Украине военнообязанные осужденные фронт

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