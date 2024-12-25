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Мобілізація засуджених — нардепка пропонує спростити процес

25 грудня 2024 12:56
Карина Приходько - Редактор
Мобілізація засуджених — депутатка просить спростити процес
Засудженні у в'язниці. Фото: Суспільне
Карина Приходько - Редактор

Зараз в українському війську не вистачає піхоти, тому зустрічають випадки, коли туди переводять медиків та бійців з протиповітряної оборони. Для того, аби збільшити людський ресурс потрібно спростити процес мобілізації засуджених.

Про це заявила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк в ефірі Ранок.LIVE.

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Мобілізація засуджених 

"Останнє опитування не тішить бажанням українців доєднуватися до війська. Бачу зараз атаки і негативні коментарі, що, мовляв, і медиків і ППОшників відправляють в піхоту. Ну, відправляють, тому що в армії немає людей і змушені працювати з тим, що є", — розповіла Василевська-Смаглюк. 

Для того, аби хоча б частково розв'язати проблему з нестачею людей у війську, нардепка пропонує спростити процес мобілізації ув'язнених до лав ЗСУ, адже зараз він дуже складний. За її словами, брати людей потрібно з усюди, звідки це можливо, щоб продовжувати нашу боротьбу. 

Крім того, вона наголосила, що люди сьогодні не готові ставати на захист своєї країни та брати до рук зброю. Ольга Василевська-Смаглюк каже, що дуже багато людей ховається, багато за кордоном. 

"Близько 1 мільйона чоловіків уникнули служби, хоча не перебувають за кордоном та не мають інвалідності. Люди сьогодні не готові ставати на захист", — наголосили депутатка. 

Нагадаємо, нещодавно адвокат пояснив, чи можлива мобілізація засуджених за тяжкі злочини

Крім того, військовий юрист пояснив, як має проходити мобілізація ув'язнених до лав ЗСУ.

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