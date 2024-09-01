Скандал с мобилизацией водителя автобуса в Яремче – что говорят в ТЦК

Пассажирский автобус. Фото: Информатор

В Яремче Ивано-Франковской области правоохранители вместе с представителями ТЦК задержали водителя туристического автобуса. Он прошел ВВК и был отправлен на военную подготовку.

Эту ситуацию прокомментировали в пресс-службе Ивано-Франковского ТЦК и СП в Facebook

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В ТЦК подчеркнули, что водитель туристического автобуса из Полтавы нарушил правила военного учета, не имеет права на отсрочку и не забронирован.

"При проведении мобилизационных мероприятий мобильной группой Надвирнянского ТЦК и СП Ивано-Франковской области был обнаружен гражданин Украины призывного возраста. В ходе общения с ним выяснилось, что он нарушил военный учет и не имеет права на отсрочку или бронирование", — говорится в сообщении.

Поэтому работники ТЦК предложили гражданину пройти ВВК, на что он добровольно согласился, а по результатам признали пригодным к военной службе и направили для прохождения базовой военной подготовки в один из учебных центров.

В то же время туристический автобус продолжил движение к месту назначения, поскольку находившийся на данном рейсе резервный водитель получил ключи и средства на топливо и доставил пассажиров в определенное место.

В военкомате отметили, что перевозчики отдаленных туристических маршрутов должны соблюдать правила военного учета и направлять забронированных водителей, имеющих право на отсрочку.

Скриншот поста ТЦК