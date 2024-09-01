Скандал з мобілізацією водія автобуса в Яремче - що кажуть в ТЦК

Пасажирський автобус. Фото: Інформатор

В місті Яремче Івано-Франківської області правоохоронці разом із представниками ТЦК затримали водія туристичного автобуса. Він пройшов ВЛК та був відправлений на військову підготовку.

Цю ситуацію прокоментували в пресслужбі Івано-Франківського ТЦК та СП у Facebook.

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У ТЦК наголосили, що водій туристичного автобуса з Полтави порушив правила військового обліку, не має права на відстрочку та не заброньований.

"Під час проведення мобілізаційних заходів мобільною групою Надвірнянського ТЦК та СП Івано-Франківської області було виявлено громадянина України призовного віку. В ході спілкування з ним з'ясувалося, що він порушив військовий облік і не має права на відстрочку або бронювання", — йдеться у повідомленні.

Тому працівники ТЦК запропонували громадянину пройти ВЛК, на що він добровільно погодився, а за результатами його визнали придатним до військової служби та направили для проходження базової військової підготовки в один із навчальних центрів.

Водночас туристичний автобус продовжив рух до місця призначення, оскільки резервний водій який перебував на даному рейсі отримав ключі та кошти на паливо та доставив пасажирів у визначене місце.

У військкоматі наголосили, що перевізники віддалених туристичних маршрутів повинні дотримуватись правил військового обліку та направляти заброньованих водіїв, які мають право на відстрочку.

Скриншот допису ТЦК