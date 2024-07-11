Мобилизация в Украине 2024 — украинкам предстоит пойти в ТЦК СП

Мобилизация в Украине — женщин могут лишить прав на управление автомобилем
Украинки, состоящие на военном учете , тоже должны обновить свои данные до 16 июля. В первую очередь это касается медиков и фармацевтов.
Об этом заявил юрист общественного объединения "Центр экономическо-правового развития" Андрей Корбецкий, сообщает Telegraf.
Украинки должны обновить данные в ТЦК
По его словам, женщинам-медикам и фармацевтам необходимо обновить данные в ТЦК СП до 17 июля 2024 года.
"Новое изменение: теперь женщины, состоящие на военном учете (медикам и фармацевтам), должны обновить свои учетные данные в ТЦК. Несоблюдение этой обязанности также приведет к штрафам и возможным временным ограничениям, например, правам управления транспортом", ― сообщает Корбецкий.
Он добавил, что женщинам не обязательно лично посещать ТЦК, поскольку это можно сделать либо в Центре предоставления административных услуг, либо через приложение "Резерв+".
Отметим, что недавно правительство запретило женщинам с медицинским и фармацевтическим образованием устраиваться на работу без взятия на военный учет. В то же время по состоянию на данный момент мобилизация женщин была и остается добровольной.
"Согласно пункту 12 статьи 1 Закона "О воинской обязанности и военной службе", женщин, состоящих на военном учете, могут призвать на службу или привлечь к работам по обеспечению обороны государства только в добровольном порядке", — объясняет юрист.
Напомним, ранее мы сообщали о том, как правильно обновить данные военнообязанным женщинам -медикам.
Также мы рассказывали о том, выпустят ли за границу таких женщин после обновления данных в ТЦК.
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