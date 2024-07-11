Мобилизация в Украине 2024 — украинкам предстоит пойти в ТЦК СП

Женщина за рулем. Иллюстративное фото: Pexels

Украинки, состоящие на военном учете , тоже должны обновить свои данные до 16 июля. В первую очередь это касается медиков и фармацевтов.

Об этом заявил юрист общественного объединения "Центр экономическо-правового развития" Андрей Корбецкий, сообщает Telegraf.

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Украинки должны обновить данные в ТЦК

По его словам, женщинам-медикам и фармацевтам необходимо обновить данные в ТЦК СП до 17 июля 2024 года.

"Новое изменение: теперь женщины, состоящие на военном учете (медикам и фармацевтам), должны обновить свои учетные данные в ТЦК. Несоблюдение этой обязанности также приведет к штрафам и возможным временным ограничениям, например, правам управления транспортом", ― сообщает Корбецкий.

Он добавил, что женщинам не обязательно лично посещать ТЦК, поскольку это можно сделать либо в Центре предоставления административных услуг, либо через приложение "Резерв+".

Отметим, что недавно правительство запретило женщинам с медицинским и фармацевтическим образованием устраиваться на работу без взятия на военный учет. В то же время по состоянию на данный момент мобилизация женщин была и остается добровольной.

"Согласно пункту 12 статьи 1 Закона "О воинской обязанности и военной службе", женщин, состоящих на военном учете, могут призвать на службу или привлечь к работам по обеспечению обороны государства только в добровольном порядке", — объясняет юрист.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как правильно обновить данные военнообязанным женщинам -медикам.

Также мы рассказывали о том, выпустят ли за границу таких женщин после обновления данных в ТЦК.