Мобілізація в Україні 2024 — українки мають піти в ТЦК СП

Жінка за кермом. Ілюстративне фото: Pexels

Українки, які перебувають на військовому обліку, теж мають оновити свої дані до 16 липня. Насамперед це стосується медиків та фармацевтів.

Про це заявив юрист громадського об’єднання "Центр економічно-правового розвитку" Андрій Корбецький, повідомляє Telegraf.

Читайте також:

Українки мають оновити дані в ТЦК

За його словами, жінкам-медикиням та фармацевткам необхідно оновити дані у ТЦК СП до 17 липня 2024 року.

"Нова зміна: тепер жінки, які перебувають на військовому обліку (медикині та фармацевтки), повинні оновити свої облікові дані в ТЦК. Недотримання цього обов’язку також призведе до штрафів і можливих тимчасових обмежень, наприклад, прав керування транспортом", ― повідомляє Корбецький.

Він додав, що жінкам не обов’язково особисто відвідувати ТЦК, оскільки це можна зробити або у Центрі надання адміністративних послуг, або через застосунок "Резерв+".

Зазначимо, що нещодавно уряд заборонив жінкам з медичною та фармацевтичною освітою влаштовуватись на роботу без взяття на військовий облік. Водночас станом на зараз мобілізація жінок була і залишається добровільною.

"Згідно з пунктом 12 статті 1 Закону "Про військовий обов’язок та військову службу", жінок, які перебувають на військовому обліку, можуть призвати на службу або залучити до робіт із забезпечення оборони держави лише в добровільному порядку", ― пояснює юрист.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, як правильно оновити дані військовозобов'язаним жінкам-медикам.

Також ми розповідали й про те, чи випустять за кордон таких жінок після оновлення даних в ТЦК.