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Мобілізація в Україні — жінок можуть позбавити права на керування автомобілем

11 липня 2024 13:52
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні 2024 — українки мають піти в ТЦК СП
Жінка за кермом. Ілюстративне фото: Pexels
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Українки, які перебувають на військовому обліку, теж мають оновити свої дані до 16 липня. Насамперед це стосується медиків та фармацевтів.

Про це заявив юрист громадського об’єднання "Центр економічно-правового розвитку" Андрій Корбецький, повідомляє Telegraf.

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За його словами, жінкам-медикиням та фармацевткам необхідно оновити дані у ТЦК СП до 17 липня 2024 року.

"Нова зміна: тепер жінки, які перебувають на військовому обліку (медикині та фармацевтки), повинні оновити свої облікові дані в ТЦК. Недотримання цього обов’язку також призведе до штрафів і можливих тимчасових обмежень, наприклад, прав керування транспортом", ― повідомляє Корбецький.

Він додав, що жінкам не обов’язково особисто відвідувати ТЦК, оскільки це можна зробити або у Центрі надання адміністративних послуг, або через застосунок "Резерв+".

Зазначимо, що нещодавно уряд заборонив жінкам з медичною та фармацевтичною освітою влаштовуватись на роботу без взяття на військовий облік. Водночас станом на зараз мобілізація жінок була і залишається добровільною.

"Згідно з пунктом 12 статті 1 Закону "Про військовий обов’язок та військову службу", жінок, які перебувають на військовому обліку, можуть призвати на службу або залучити до робіт із забезпечення оборони держави лише в добровільному порядку", ― пояснює юрист.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, як правильно оновити дані військовозобов'язаним жінкам-медикам. 

Також ми розповідали й про те, чи випустять за кордон таких жінок після оновлення даних в ТЦК.

Україна жінки мобілізація автомобіль ТЦК та СП обмеження

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