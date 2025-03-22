Мобилизация в Украине 2025 — кого могут призвать и какие обязанности

Украинские военнослужащие. Фото: Reuters

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Она обеспечивает переход экономики и армии страны на военные рельсы. Граждане страны имеют определенные обязанности, которые нужно выполнять в особый период.

В Министерстве обороны Украины объяснили, какие обязанности возложены на граждан в период военного положения и кто подлежит мобилизации.

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Обязанности граждан во время военного положения и мобилизации

Гражданки обязаны стать на защиту Украины и защищать ее независимость и территориальную целостность. Это предусматривает статья 65 Конституции Украины. Соответственно, украинцы должны:

являться по вызову в ТЦК и СП в соответствии со сроком и местом, указанными в повестке;

предоставлять здания, сооружения, транспортные средства и другое имущество Вооруженным силам Украины с последующим возмещением государством их стоимости;

раз в год проходить ВВК, чтобы определить пригодность к военной службе;

иметь при себе военно-учетный документ в бумажной или электронной форме, чтобы предъявлять его по требованию уполномоченного представителя ТЦК и СП или полицейского, также документ нужно показывать представителям ГПСУ в пограничной полосе, контролируемом пограничном районе и на пунктах пропуска через государственную границу Украины;

сообщать об изменениях персональных данных ТЦК и СП или через электронный кабинет военнообязанного в Резерв+, это нужно сделать в течение семи дней;

выполнять другие требования действующего законодательства, в частности, соблюдать требования Правил воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов.

Обязанности граждан в период мобилизации. Фото: Минобороны

Кто из украинцев подлежит мобилизации

В Украине сейчас могут мобилизовать военнообязанных мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. Речь идет о тех, кто пригоден к военной службе и не имеет права на отсрочку, также не могут мобилизовать забронированных работников предприятий.

Мобилизовать украинцев в возрасте от 18 до 25 лет могут в отдельно определенных случаях:

офицеров запаса;

лиц, прошедших срочную военную службу.

Кто подлежит мобилизации в Украине. Фото: Минобороны

Остальные украинцы в возрасте от 18 до 25 лет могут присоединиться к армии добровольно, заключив соответствующий контракт на прохождение военной службы. Женщин, состоящих на воинском учете, могут призвать на военную службу или привлечь для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время добровольно.

Напомним, в Украине во время действия военного положения некоторые предприятия могут забронировать работников от мобилизации. Однако, законом также предусмотрены обстоятельства, по которым бронь могут аннулировать.

Также мы писали о том, что заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин поддержал идею снижения предельного мобилизационного возраста до 55 лет. Вместе с тем, можно оставить возможность заключать контракты, считает военный.