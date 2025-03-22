Мобілізація в Україні 2025 — кого можуть призвати і які є обов'язки

Українські військовослужбовці. Фото: Reuters

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Вона забезпечує перехід економіки та армії країни на воєнні рейки. Громадяни країни мають певні обов'язки, які потрібно виконувати в особливий період.

У Міністерстві оборони України пояснили, які обов'язки покладені на громадян в період воєнного стану, та хто підлягає мобілізації.

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Обов'язки громадян під час воєнного стану та мобілізації

Громадяни зобов'язані стати на захист України та боронити її незалежність й територіальну цілісність. Це передбачає стаття 65 Конституції України. Відповідно, українці повинні:

з'являтися за викликом до ТЦК та СП відповідно до строку та місця, зазначених у повістці;

надавати будівлі, споруди, транспортні засоби й інше майно Збройним силам України з подальшим відшкодуванням державою їх вартості;

раз на рік проходити ВЛК, аби визначити придатність до військової служби;

мати при собі військово-обліковий документ в паперовій або електронній формі, аби пред'являти його на вимогу уповноваженого представника ТЦК та СП або поліцейського, також документ потрібно показувати представникам ДПСУ у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України;

повідомляти про зміни персональних даних ТЦК та СП або через електронний кабінет військовозобов'язаного в Резерв+, це потрібно зробити протягом семи днів;

виконувати інші вимоги чинного законодавства, зокрема, дотримуватись вимог Правил військового обліку призовників, військовозобов'язаних й резервістів.

Обов'язки громадян в період мобілізації. Фото: Міноборони

Хто з українців підлягає мобілізації

В Україні наразі можуть мобілізувати військовозобов'язаних чоловіків віком від 25 до 60 років. Йдеться про тих, хто придатний до військової служби та не має права на відстрочку. Також не можуть мобілізувати заброньованих працівників підприємств.

Мобілізувати українців віком від 18 до 25 років можуть в окремо визначених випадках:

офіцерів запасу;

осіб, які пройшли строкову військову службу.

Хто підлягає мобілізації в Україні. Фото: Міноборони

Решта українців у віці від 18 до 25 років можуть долучитися до війська добровільно, уклавши відповідний контракт на проходження військової служби. Жінок, які перебувають на військовому обліку, можуть призвати на військову службу чи залучити для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час добровільно.

Нагадаємо, в Україні під час дії воєнного стану деякі підприємства можуть забронювати працівників від мобілізації. Проте, законом також передбачені обставини, через які бронь можуть анулювати.

Також ми писали про те, що заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін підтримав ідею зниження граничного мобілізаційного віку до 55 років. Разом з тим, можна залишити можливість укладати контракти, вважає військовий.