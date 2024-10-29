В Украине военнообязанные могут получить повторную повестку — в каких случаях

Вручение повестки. Фото: Reuters

В Украине военнообязанные могут повторно получить повестку. За игнорирование предусмотрена ответственность.

Об этом сообщает "Эспрессо".

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Повторная повестка

Мужчина может получить повторную повестку, если не явился в ТЦК после первого вызова. В соответствии с законодательством Украины, все военнообязанные должны сообщать ТЦК об изменениях учетных данных в течение семи дней. Это касается изменения места жительства, работы, семейного положения и тому подобное.

Таким образом, повторная повестка может быть выдана для прохождения ВВК (если прошло более года) или для проверки личных данных и обстоятельств отсрочки.

Согласно новому закону, если военнообязанные и резервисты не выполняют своих обязанностей, суд может наложить временное ограничение на право управления личным транспортом. В случае нарушения ТЦК может обратиться в Нацполицию для задержания лица. Если это невозможно осуществить, ТЦК направляет гражданину письмо с требованием о выполнении обязанностей.

Однако такое ограничение не применяется, если вождение является основным источником дохода или авто необходимо для семьи, где есть человек с инвалидностью.

"Требование ТЦК — это не повестка ТЦК. Обратите внимание, что ТЦК подает в отношении вас иск для ограничения в праве управления в случае невыполнения вами требования, а не повестки. Это два разных юридических термина. Если раньше с повесткой ТЦК нужно было как-то еще заморачиваться, чтобы вручить ее лично, то требование считается доставленным автоматически в случае отправки заказным письмом с уведомлением о вручении в адрес гражданина. Форма такого требования ТЦК еще не существует, по крайней мере до сих пор она официально не опубликована и не утверждена Минобороны", — говорил юрист Роман Симутин.

Адвокат Ростислав Кравец отмечает, что за игнорирование повестки предусмотрена административная ответственность в виде штрафа, а также уголовная ограничение свободы до трех лет или лишение свободы до пяти лет.

В то же время каждый случай рассматривается индивидуально с учетом различных обстоятельств.

Напомним, Верховная Рада Украины 29 октября продлила военное положение и общую мобилизацию с 10 ноября 2024 года по 7 февраля 2025 года.

Также военный юрист Тарас Боровский сообщил, что в Украине идет обновление военного учета, в частности, через внедрение цифровых технологий в оборонной сфере. Основная цель этого процесса — обеспечить более справедливый и эффективный призыв на службу в армию.