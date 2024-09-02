Могут ли мобилизовать мужчину с язвенным колитом

Военнообязанный мужчина проходит ВВК. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Юристы объяснили, какое решение примет военно-врачебная комиссия для мужчины с язвенным колитом в стадии обострения в случае, если ранее во время неустойчивой ремиссии признали ограниченно годным к военной службе.

Ответ юристы Юрий и Ольга Лещуки написали на сайте b2bconsult.ua.

Читайте также:

Мобилизация мужчины с язвенным колитом

Мужчина спросил, могут ли его снять с воинского учета с диагнозом "неспецифический язвенный колит, с преимущественным поражением нисходящего отдела ободочной кишки, хронически рецедивирующее течение, в стадии обострения, средней тяжести, с умеренной активностью, осложненный псевдополипозом ободочной кишки".

По его словам, он дважды проходил ВВК и был признан ограниченно пригодным.

По словам юристов, диагноз относится к пункту "б", согласно статье 52 "Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины".

Диагноз характеризуется признаками:

Хронически рецидивирующее течение: соответствует определению пункта "б";

умеренная тяжесть и умеренная активность: не отвечает критериям тяжелых форм, указанных в пункте "а";

осложненный псевдополипозом: хотя является осложнением, это не подпадает под перечень тяжелых состояний пункта "а", таких как значительный упадок питания или другие серьезные осложнения.

"Итак, к сожалению, ваше состояние будет классифицироваться по пункту "б". Пункт "б" охватывает хронические рецидивирующие неспецифические язвенные колиты, включая болезнь Крона, за исключением тех случаев, которые указаны в пункте "а", — отмечают юристы.

Пункт "б" предусматривает, что лицо признается пригодным для службы в воинских частях обеспечения, территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, военных учебных заведениях, учебных центрах, медицинских подразделениях, а также в подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения и охраны.