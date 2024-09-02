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Мобілізація в Україні — яке рішення ухвалить ВЛК для чоловіка з виразковим колітом

2 вересня 2024 18:50
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Чи можуть мобілізувати чоловіка з виразковим колітом
Військовозобов'язаний чоловік проходить ВЛК. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

В Україні продовжується воєнний стан та загальна мобілізація. Юристи пояснили, яке рішення ухвалить військово-лікарська комісія для чоловіка з виразковим колітом у стадії загострення у випадку, якщо раніше під час нестійкої ремісії визнали обмежено придатним до військової служби.

Відповідь юристи Юрій і Ольга Лещуки написали на сайті b2bconsult.ua.

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Мобілізація чоловіка з виразковим колітом

Чоловік запитав, чи можуть його зняти з військового обліку з діагнозом "неспецифічний виразковий коліт, з переважним ураженням низхідного відділу ободової кишки, хронічно рецедивуючий перебіг, у стадії загострення, середньої тяжкості, з помірною активністю, ускладнений псевдополіпозом ободової кишки".

За його словами, він двічі проходив ВЛК та був визнаний обмежено придатним.

За словами юристів, діагноз належить до пункту "б", згідно зі статтею 52 "Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України".

Діагноз характеризується ознаками:

  • хронічно рецидивуючий перебіг: відповідає визначенню пункту "б";
  • помірна тяжкість і помірна активність: не відповідає критеріям важких форм, зазначених у пункті "а";
  • ускладнений псевдополіпозом: хоча є ускладненням, це не підпадає під перелік важких станів пункту "а", таких як значний занепад живлення або інші серйозні ускладнення.

"Отже, на жаль, ваш стан буде класифікуватись за пунктом "б". Пункт "б" охоплює хронічні рецидивуючі неспецифічні виразкові коліти, включаючи хворобу Крона, за винятком тих випадків, що зазначені в пункті "а", — наголошують юристи.

Пункт "б" передбачає, що особа визнається придатною для служби в військових частинах забезпечення, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, військових навчальних закладах, навчальних центрах, медичних підрозділах, а також у підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення та охорони.

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війна українці Україна мобілізація ВЛК ТЦК та СП

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