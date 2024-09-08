У владельцев транспорта, в распоряжении которых есть только одна машина, мобилизовать транспорт не могут

Автомобили для ВСУ. Иллюстративное фото: Львовская ОВА

Во время военного положения государство имеет право мобилизовать транспорт (в том числе и водный) физических и юридических лиц для нужд ВСУ. Но в этом вопросе много нюансов, о которых нужно знать владельцам автотранспорта.

С ними в своем материале знакомит портал Borg.Expert.

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У кого нельзя забирать авто для нужд ВСУ

Прежде всего, нужно знать, что у человека, который имеет в законной собственности только одну машину, такой транспорт мобилизовать не могут. Но если таких машин несколько, то их могут временно забрать для нужд армии.

Кроме того, ТЦК, СБУ и другие разведывательные органы на основании решений местных властей могут изымать транспорт у центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций.

Как происходит мобилизация транспорта

Процедура содержит процесс на основании актов приема-передачи, в которых отмечают:

сведения о владельцах;

техническое состояние авто;

остаточную (балансовую) стоимость;

другие необходимые сведения, позволяющие идентифицировать транспортные средства.

Мобилизованные машины должны вернуть владельцу в течение 30-ти календарных дней после объявления демобилизации.

Что нельзя делать с мобилизованным транспортом

Если транспорт попал на мобилизацию, то его запрещено

отправлять за пределы Украины, перегонять в другие области без информирования ТЦК, передавать в собственность другим юридическим лицам или гражданам, а также использовать как залог или сдавать в лизинг (аренду).

Как компенсируют повреждение транспорта

После объявления демобилизации владелец машины обращается в ТЦК с заявлением, в которое добавляет акт приема-передачи и заключение эксперта или отчет об оценке имущества.

ТЦК рассматривает заявление в течение 10 рабочих дней и по результатам оформляет заключение о выплате для компенсации ущерба.