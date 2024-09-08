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Мобілізація транспорту — за яких умов машину 100% не заберуть та як компенсують шкоду

8 вересня 2024 04:30
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
У власників транспорту, в розпорядженні яких є тільки одна машина, мобілізувати транспорт не можуть
Автомобілі для ЗСУ. Ілюстративне фото: Львівська ОВА
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Під час воєнного стану держава має право мобілізувати транспорт (в тому числі й водний) фізичних та юридичних осіб для потреб ЗСУ. Але в цьому питанні є багато нюансів, про які треба знати власникам автотранспорту.

З ними у своєму матеріалі знайомить портал Borg.Expert.

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Перш за все треба знати, що у людини, яку має у законній власності лише одну машину, такий транспорт мобілізувати не можуть. Але якщо таких машин декілька, то їх можуть тимчасово забрати для потреб армії.

Крім того, ТЦК, СБУ та інші розвідувальні органи на підставі рішень місцевої влади можуть вилучати транспорт у центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організації.

Як відбувається мобілізація транспорту

Процедура містить процес на підставі актів прийняття-передачі, в яких зазначають:

  • відомості про власників;
  • технічний стан авто;
  • залишкову (балансову) вартість;
  • інші необхідні відомості, що дають змогу ідентифікувати транспортні засоби.

Мобілізовані машини мають повернути власнику впродовж 30 календарних днів після оголошення демобілізації.

Що не можна робити з мобілізованим транспортом

Якщо транспорт потрапив на мобілізацію, то його заборонено
відправляти за межі України, переганяти до інших областей без інформування ТЦК, передавати у власність іншим юридичним особам або громадянам, а також використовувати як заставу чи здавати в лізинг (оренду).

Як компенсують пошкодження транспорту

Після оголошення демобілізації власник машини звертається до ТЦК із заявою, до якої додає акт приймання-передачі та висновок експерта або звіт про оцінку майна.

ТЦК розглядає заяву протягом 10 робочих днів та за результатами оформляє висновок про здійснення виплати для компенсації шкоди.

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