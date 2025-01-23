Мобилизация в Украине 2025 — Лисовой сообщил, затронет ли студентов и преподавателей

Мобилизация студентов и преподавателей — в МОН сделали заявление
Никаких обсуждений и дискуссий по вопросу мобилизации студентов и педагогов на правительственном уровне не проводится. Любые разногласия, которые могут возникнуть в подзаконных актах или других документах, будут урегулированы.
Об этом сообщил министр образования и науки Оксен Лисовой в Facebook в четверг, 23 января.
Мобилизация студентов и преподавателей
По словам Лисового, никакой мобилизации студентов, аспирантов, ученых, а также педагогических и научно-педагогических работников, которые имеют право на отсрочку в соответствии с Законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации", не предвидится.
Министр добавил, что на правительственном уровне также не проводятся никакие обсуждения или дискуссии по изменению этого порядка.
"Любые противоречия, которые могут возникать в подзаконных актах или других документах, инициированных ЦОИВ по этому вопросу будут регулироваться в соответствии с действующим законом о мобилизации", — подчеркнул Лисовой.
Напомним, 23 января народный депутат Роман Грищук заявил, что студенты и преподаватели могут потерять отсрочку летом.
Также мы рассказывали, должен ли 30-летний студент проходить курс базовой общей военной подготовки в вузе.
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