Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Штаб arrow Мобілізація студентів та викладачів — у МОН виступили із заявою arrow

Мобілізація студентів та викладачів — у МОН виступили із заявою

23 січня 2025 18:02
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Мобілізація в Україні 2025 — Лісовий повідомив, чи зачепить студентів та викладачів
Міністр освіти і науки Оксен Лісовий. Фото: Новини.LIVE
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Жодних дискусій та обговорень щодо мобілізації студентів та педагогів на урядовому рівні не відбувається. Будь-які суперечності, що можуть виникнути у підзаконних актах чи інших документах, будуть врегульовані.

Про це повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий у Facebook в четвер, 23 січня.

Читайте також:

Мобілізація студентів та викладачів

За словами Лісового, жодної мобілізації студентів, аспірантів, науковців, а також педагогічних і науково-педагогічних працівників, які мають право на відстрочку відповідно до Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", не передбачається.

Міністр додав, що на урядовому рівні також не проводяться жодні обговорення чи дискусії щодо зміни цього порядку.

"Будь-які суперечності, які можуть виникати в підзаконних актах чи інших документах, ініційованих ЦОВВ стосовно цього питання будуть врегульовуватися відповідно до чинного закону про мобілізацію", — наголосив Лісовий.

Повідомлення Лісового про мобілізацію студентів
Повідомлення Лісового у Facebook

Нагадаємо, 23 січня народний депутат Роман Грищук заявив, що студенти та викладачі можуть втратити відстрочку влітку.

Також ми розповідали, чи повинен 30-річний студент проходити курс базової загальної військової підготовки у виші.

МОН студенти мобілізація Оксен Лісовий Міносвіти викладачі

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

18:59 Найдорожча порода собак на OLX — кого продають за 4 500 євро

18:52 Трамп заявив, що хоче зустрітись із Путіним та завершити війну

18:50 Динамо провалило контрольний матч через жахливі помилки — відео

18:34 Трамп у Давосі зробив обнадійливу заяву про закінчення війни

18:31 Виплати у військових частинах Одещини — розтрати понад мільйон

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

18:27 Трамп закликав Саудівську Аравію знизити ціну на нафту — деталі

18:22 Ціни 1-кімнатної квартири у Києві – де продають дешевше

18:09 Українці побачать сонячне затемнення — коли це станеться

18:02 Мобілізація студентів та викладачів — у МОН виступили із заявою

17:56 Знайшли і знищили — миколаївські морпіхи відпрацювали по росіянах

18:59 Найдорожча порода собак на OLX — кого продають за 4 500 євро

18:52 Трамп заявив, що хоче зустрітись із Путіним та завершити війну

18:50 Динамо провалило контрольний матч через жахливі помилки — відео

18:34 Трамп у Давосі зробив обнадійливу заяву про закінчення війни

18:31 Виплати у військових частинах Одещини — розтрати понад мільйон

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

18:27 Трамп закликав Саудівську Аравію знизити ціну на нафту — деталі

18:22 Ціни 1-кімнатної квартири у Києві – де продають дешевше

18:09 Українці побачать сонячне затемнення — коли це станеться

18:02 Мобілізація студентів та викладачів — у МОН виступили із заявою

17:56 Знайшли і знищили — миколаївські морпіхи відпрацювали по росіянах

06:40 Ціни на мідь в Україні — скільки дають за кольорові метали

06:20 Ціни на нерухомість в Україні — як зросла вартість оренди у 2025

22 січня 2025

06:40 Нові ціни на брухт у січні — скільки дають за чормет в Україні

21 січня 2025

07:40 Що зміниться в Україні за Трампа — зупинка війни та допомоги

06:40 В Україні щодня дорожчає золото — нові ціни у ломбардах

06:30 Кукурудза стрімко дорожчає — в Україні оновились ціни на зернові

20 січня 2025

06:40 Латунь знову дорожчає — які тарифи на брухт у січні

05:52 Нові ліміти на грошові перекази — як не потрапити під підозру

19 січня 2025

06:40 Алюміній дорожчає — які оновлені ціни на метал в Україні у січні

06:20 Де дорожче хворіти — які ціни на медицину в Україні та Польщі

Text

17:45 Рютте визнав, що Україна захищає все НАТО — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Коли закінчиться активна фаза війни — ефір День.LIVE

Text

08:55 Рютте і Дуда обговорять війну в Україні — ефір Новини.LIVE

Text

08:38 Військовий розкритикував витрати на благоустрій під час війни

Text

08:00 Зеленський хоче миротворців зі США в Україні — ефір Ранок.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

02:27 Київ не використав мільярди гривень — депутатка назвала суму

Text

00:14 Кім відреагував на чутки про зимовий наступ росіян на півдні

22 січня 2025
Text

19:00 Які витрати Києва заплановані у 2025 році — ефір Київський час

Text

18:06 Трамп поставив ультиматум РФ щодо переговорів, — ефір Вечір.LIVE

Text

14:33 Зимовий наступ росіян на півдні — Кім прояснив ситуацію

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

19 січня 2025

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

09:17 Небажані дзвінки — на номери з якими цифрами не можна відповідати