Мобілізація в Україні 2025 — Лісовий повідомив, чи зачепить студентів та викладачів

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий. Фото: Новини.LIVE

Жодних дискусій та обговорень щодо мобілізації студентів та педагогів на урядовому рівні не відбувається. Будь-які суперечності, що можуть виникнути у підзаконних актах чи інших документах, будуть врегульовані.

Про це повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий у Facebook в четвер, 23 січня.

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Мобілізація студентів та викладачів

За словами Лісового, жодної мобілізації студентів, аспірантів, науковців, а також педагогічних і науково-педагогічних працівників, які мають право на відстрочку відповідно до Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", не передбачається.

Міністр додав, що на урядовому рівні також не проводяться жодні обговорення чи дискусії щодо зміни цього порядку.

"Будь-які суперечності, які можуть виникати в підзаконних актах чи інших документах, ініційованих ЦОВВ стосовно цього питання будуть врегульовуватися відповідно до чинного закону про мобілізацію", — наголосив Лісовий.

Повідомлення Лісового у Facebook

Нагадаємо, 23 січня народний депутат Роман Грищук заявив, що студенти та викладачі можуть втратити відстрочку влітку.

Також ми розповідали, чи повинен 30-річний студент проходити курс базової загальної військової підготовки у виші.