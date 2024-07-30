Мобилизация инвалидов – кто может пойти служить с 1 августа

Прохождение ВВК. Фото: armyinform

Согласно новому закону о мобилизации, который вступил в силу с 18 мая, лица с какой-либо группой инвалидности не подлежат военной службе. Однако есть нюансы.

Об этом сообщает УНИАН.

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Люди с инвалидностью какой-либо группы не подлежат мобилизации, но могут идти на службу добровольно. Единственное условие — группа инвалидности должна быть подтверждена заключением военно-врачебной комиссии. Только в этом случае будет возможна отсрочка от мобилизации.

Также в законе говорится, что мужчины, получившие II и III группы инвалидности после 24 февраля 2022 года, должны в течение девяти месяцев пройти повторную перекомиссию ВВК для подтверждения. В то же время инвалидность I группы подтверждать не нужно. Поскольку она предусматривает серьезные заболевания, мобилизация инвалидов I группы не производится.

Если же ВВК не подтверждает инвалидность, то есть военнообязанный не будет признан лицом с инвалидностью, то его могут мобилизовать на военную службу.

Напомним, недавно юрист объяснила, должны ли обновлять данные в ТЦК люди с пожизненной инвалидностью. По ее словам, это не касается граждан, исключенных из военного учета.

Также мы писали, что военнообязанный гражданин имеет право на отсрочку от мобилизации, если на его иждивении находится несовершеннолетний ребенок с инвалидностью. На это не влияет социально-экономический статус человека, в частности то, что он может быть оформлен в налоговой как ФЛП.