Мобілізація інвалідів — хто може піти служити з 1 серпня

Проходження ВЛК. Фото: armyinform

Згідно з новим законом про мобілізацію, який набув чинності з 18 травня, особи з будь-якою групою інвалідності не підлягають військовій службі. Однак є нюанси.

Про це повідомляє УНІАН.

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Люди з інвалідністю будь-якої групи не підлягають мобілізації, але вони можуть йти на службу добровільно. Єдина умова — група інвалідності має бути підтверджена висновком військово-лікарської комісії. Лише в цьому випадку буде можлива відстрочка від мобілізації.

Також у законі йдеться, що чоловіки, які отримали II і III групи інвалідності після 24 лютого 2022 року, повинні упродовж дев'яти місяців пройти повторну перекомісію ВЛК для підтвердження. Водночас інвалідність І групи підтверджувати не потрібно. Оскільки вона передбачає серйозні захворювання, мобілізація інвалідів І групи не проводиться.

Якщо ж ВЛК не підтверджує інвалідність, тобто військовозобов'язаний не буде визнаний особою з інвалідністю, то його можуть мобілізувати на військову службу.

Нагадаємо, нещодавно юристка пояснила, чи мають оновлювати дані у ТЦК люди з довічною інвалідністю. За її словами, це не стосується громадян, яких виключили з військового обліку.

Також ми писали, що військовозобов’язаний громадянин має право на відстрочку від мобілізації, якщо на його утриманні перебуває неповнолітня дитина з інвалідністю. На це не впливає соціально-економічний статус людини, зокрема те, що вона може бути оформлена у податковій як ФОП.