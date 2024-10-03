В Украине не мобилизуют граждан с болезнями органов дыхания — кого это касается

Военнообязанный мужчина проходит ВВК. Фото: скриншот

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Однако на службу не могут призвать граждан с определенными заболеваниями органов дыхания.

Об этом говорится в приказе Министерства обороны Украины №490 "Об утверждении Изменений в Положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины".

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Согласно действующему законодательству, мобилизации не подлежат граждане Украины, которые имеют хронические заболевания нижних дыхательных путей и легких с существенными нарушениями функции дыхания. Кроме того, от службы освобождаются лица с диагнозом тяжелой бронхиальной астмы.

От мобилизации также освобождаются лица, у которых диагностирован стеноз гортани, парезы или паралич гортани со значительными нарушениями голосообразования и дыхания. Кроме того, непригодными к службе признаются люди с тяжелой формой спастической дисфонии.

Следует отметить, что мобилизации не подлежат военнообязанные, которые по заключению ВВК признаны временно или полностью непригодными к военной службе по состоянию здоровья, за исключением случаев, когда они остаются на воинском учете.

Напомним, Кабинет министров своим постановлением №1125 изменил процесс бронирования через государственный портал "Дія". Теперь таким путем невозможно будет забронировать людей, которые не обновили военно-учетные данные до 16 июля 2024 года.

Также в процессе военно-врачебной комиссии врачи оформляют три важных документа. На их основании руководитель ВВК и принимает решение о пригодности конкретного лица к военной службе.