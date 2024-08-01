Кого мобилизуют до 25 лет — объяснение юриста

Мобилизация до 25 лет — юрист объяснила, при каких условиях это возможно
С начала полномасштабной войны мобилизационное законодательство претерпело много изменений. В частности, предельный возраст призыва мужчин на военную службу снизили с 27 до 25 лет.
Юрист Наталья Гнатик в комментарии New Voice объяснила, при каких условиях возможна мобилизация украинцев, которым нет 25 лет.
Мобилизация украинцев, которым нет 25 лет
Несмотря на то, что предельный возраст призыва мужчин на военную службу снизили, мужчины в возрасте до 25 лет, не имеющие военного опыта, не могут быть принудительно мобилизованы. Однако есть ситуации, когда это все же возможно.
Так, Гнатик объяснила, что с апреля 2024 года в Украине отменили статус ограниченной годности как заключение ВВК и ввели разделение военнообязанных на четыре категории годности и непригодности. Таким образом лица, которые до 2 апреля имели статус непригоден в мирное время, но ограниченно годен в военное, действительно попадают в категорию военнообязанных.
"То есть даже если мужчина младше 25 лет, но был ограничен пригодным к принятию закона об отмене этого статуса, то формально он военнообязанный. По действующему законодательству такие лица не вернулись в категорию призывников", — отметила юрист.
Она добавила, что это как раз основная масса людей до 25 лет, мобилизуемых.
Напомним, с мая Украина набирает до 30 тысяч новобранцев ежемесячно, что значительно превышает зимние показатели. Несмотря на это, мобилизация пока не привела к усилению сил на поле боя.
Ранее мы писали, что около 60% опрошенных социологами граждан поддерживают мобилизацию в Украине. Они считают, что без таких мер победить российских оккупантов просто невозможно.
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