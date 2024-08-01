Кого мобилизуют до 25 лет — объяснение юриста

Мужчина проходит ВВК. Фото: УНИАН

С начала полномасштабной войны мобилизационное законодательство претерпело много изменений. В частности, предельный возраст призыва мужчин на военную службу снизили с 27 до 25 лет.

Юрист Наталья Гнатик в комментарии New Voice объяснила, при каких условиях возможна мобилизация украинцев, которым нет 25 лет.

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Мобилизация украинцев, которым нет 25 лет

Несмотря на то, что предельный возраст призыва мужчин на военную службу снизили, мужчины в возрасте до 25 лет, не имеющие военного опыта, не могут быть принудительно мобилизованы. Однако есть ситуации, когда это все же возможно.

Так, Гнатик объяснила, что с апреля 2024 года в Украине отменили статус ограниченной годности как заключение ВВК и ввели разделение военнообязанных на четыре категории годности и непригодности. Таким образом лица, которые до 2 апреля имели статус непригоден в мирное время, но ограниченно годен в военное, действительно попадают в категорию военнообязанных.

"То есть даже если мужчина младше 25 лет, но был ограничен пригодным к принятию закона об отмене этого статуса, то формально он военнообязанный. По действующему законодательству такие лица не вернулись в категорию призывников", — отметила юрист.

Она добавила, что это как раз основная масса людей до 25 лет, мобилизуемых.

Напомним, с мая Украина набирает до 30 тысяч новобранцев ежемесячно, что значительно превышает зимние показатели. Несмотря на это, мобилизация пока не привела к усилению сил на поле боя.

Ранее мы писали, что около 60% опрошенных социологами граждан поддерживают мобилизацию в Украине. Они считают, что без таких мер победить российских оккупантов просто невозможно.